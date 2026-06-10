La UEMC y Defensa presentan dos libros sobre seguridad global e impacto de conflictos armados a través del cine

Un momento de la presentación en la que ha participado el rector de la institución, David García (2 i). - UEMC

VALLADOLID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid y el Ministerio de Defensa han presentado los libros Seguridad y Defensa en las sociedades occidentales del siglo XXI y Guerra y población civil en la gran pantalla, dos publicaciones que analizan algunos de los principales desafíos de la seguridad internacional contemporánea y el impacto de los conflictos armados sobre las sociedades actuales.

En un contexto internacional marcado por la creciente complejidad de los escenarios de seguridad, las amenazas híbridas y las consecuencias de los conflictos sobre la población civil, ambas obras aportan una visión multidisciplinar que combina el análisis académico con la experiencia profesional de especialistas en defensa, comunicación, derecho y ciencias sociales, señala la institución académica a través de un comunicado.

La presentación ha permitido dar a conocer los resultados de una investigación centrada en cuestiones como la protección de los derechos humanos, la seguridad humana, las nuevas amenazas globales y la construcción de la percepción social de la guerra a través del cine y los productos audiovisuales.

La obra 'Seguridad y Defensa en las sociedades occidentales del siglo XXI', publicada por Tirant lo Blanch y coordinada por los profesores de la UEMC Estefanía Jerónimo Sánchez-Beato y Miguel Ángel Sendín García, reúne aportaciones de especialistas de distintas áreas científicas para reflexionar sobre la evolución de los conceptos tradicionales de seguridad y defensa en un escenario internacional cada vez más complejo e interdependiente.

El volumen parte de la constatación de que la estabilidad que siguió al final de la Guerra Fría ha dado paso a una realidad caracterizada por riesgos globales y amenazas de naturaleza diversa. Conflictos armados, terrorismo, ciberamenazas, campañas de desinformación, crisis energéticas, movimientos migratorios o riesgos medioambientales configuran un escenario en el que las amenazas trascienden las fronteras nacionales y exigen respuestas coordinadas por parte de los Estados y de los organismos internacionales.

La publicación propone avanzar hacia el paradigma de la seguridad humana, un modelo que sitúa en el centro la protección de las personas, los derechos fundamentales, la paz y el desarrollo sostenible como pilares esenciales de las políticas de seguridad y defensa de las sociedades democráticas del siglo XXI.

CULTURA AUDIOVISUAL

Por su parte, Guerra y población civil en la gran pantalla, editado por Comares y también coordinado por Miguel Ángel Sendín García y Estefanía Jerónimo Sánchez-Beato, analiza cómo el cine y las producciones audiovisuales representan los conflictos bélicos y contribuyen a construir la percepción social de la guerra y sus consecuencias.

La obra examina el papel que desempeñan los imaginarios audiovisuales en la comprensión de fenómenos vinculados a la defensa, la seguridad y los conflictos armados, prestando especial atención al impacto de la guerra sobre la población civil.

A través del análisis de películas y series, los autores estudian cómo se representan cuestiones como la protección de los civiles, las consecuencias humanitarias de los conflictos o la actuación de los diferentes actores implicados en escenarios bélicos.

El libro ofrece una mirada interdisciplinar que combina aportaciones procedentes de la comunicación, el derecho, las ciencias sociales y los estudios estratégicos, incorporando además la experiencia profesional de miembros de las Fuerzas Armadas, lo que enriquece el análisis y aporta una visión amplia y rigurosa de los temas abordados, señalan desde la UEMC

PROYECTO CONJUNTO

Las dos publicaciones constituyen uno de los principales resultados del proyecto de investigación desarrollado conjuntamente por la UEMC y el Ministerio de Defensa en el marco del convenio de colaboración suscrito para impulsar actividades docentes, de investigación, difusión y debate sobre la conciencia y cultura de defensa.

La iniciativa ha estado liderada por el coronel Juan Billón Laá, jefe del Área de Cultura de Defensa del Ministerio de Defensa, y coordinada por la profesora Estefanía Jerónimo Sánchez-Beato. En ella han participado investigadores de la UEMC -principalmente vinculados al grupo de investigación COLISEP- junto a especialistas de otras universidades españolas, miembros de las Fuerzas Armadas y profesionales del ámbito académico y de la defensa.

Además de la elaboración de ambos libros, el proyecto ha impulsado jornadas académicas y actividades de divulgación centradas en la seguridad, la defensa, los derechos humanos y la protección de la población civil, consolidando un espacio de colaboración entre universidad e instituciones públicas para fomentar el análisis crítico y el debate sobre cuestiones de especial relevancia para las sociedades contemporáneas.

"Con la presentación de estas dos obras, la UEMC refuerza su compromiso con la investigación interdisciplinar, la transferencia de conocimiento y el estudio de algunos de los grandes desafíos de nuestro tiempo, promoviendo el diálogo entre universidad, Fuerzas Armadas, instituciones y sociedad en torno a la seguridad humana, los derechos fundamentales, la cultura de defensa y la construcción de una cultura de paz", finaliza el comunicado.