La UEMC despertará vocaciones este sábado con retos reales y experiencias inmersivas en su 'Exploration Day'. - UEMC

VALLADOLID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid celebrará este sábado, 14 de marzo, una nueva edición de su Exploration Day, un evento que rompe los esquemas de las tradicionales jornadas de orientación universitaria y ofrece a los futuros estudiantes una experiencia inmersiva total para proyectarse en escenarios profesionales reales.

Lejos de las charlas pasivas sobre carreras, los participantes podrán valorar expectativas, visualizar caminos y descubrir conexiones entre disciplinas que a menudo pasan desapercibidas. Bajo la guía de profesores de la UEMC y con la colaboración de alumnos actuales, se alinearán rigor académico, experiencia profesional y vivencia universitaria para despertar el talento de los asistentes y ampliar su mirada sobre posibles trayectorias académicas y laborales.

La actividad se desarrollará a través de cuatro experiencias inmersivas. En el primero, denominado "Escuela Activa y Saludable", los estudiantes de Educación Primaria, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Nutrición Humana diseñarán un plan integral para un colegio que busca combatir el sedentarismo, fomentar hábitos alimenticios saludables y mejorar el bienestar emocional de su alumnado.

Por su parte, el reto 'Volver a empezar' permitirá a los participantes de Fisioterapia, Psicología y Terapia Ocupacional trazar un plan de rehabilitación física, cognitiva y emocional para un paciente tras un ictus, con el objetivo de devolverle su autonomía y reintegrarlo progresivamente en su vida cotidiana.

El sector empresarial y la innovación tecnológica también tendrán su espacio en 'Lagar del Duero: el reto de crecer y expandirse'. En este caso, futuros profesionales de ADE, Derecho, Ingeniería de Organización Industrial, Informática y Publicidad trabajarán en el relevo generacional de una bodega familiar con más de 50 años de historia, diseñando estrategias de digitalización, optimización de procesos y apertura a nuevos mercados.

Por último, investigación y comunicación se unirán en 'El enigma de 'La Casa Azul'', un caso en el que los estudiantes de Periodismo, Comunicación Audiovisual, Criminología y Derecho analizarán el fallecimiento de la fundadora de una empresa biotecnológica desde una perspectiva jurídica, investigadora y mediática, con el objetivo de esclarecer los hechos y gestionar la información con rigor y responsabilidad pública.

Con la celebración de este Exploration Day, la UEMC reafirma su compromiso con una orientación universitaria innovadora, que permite a los estudiantes no solo elegir un grado, sino comenzar a construir su propia identidad profesional, proyectando un futuro multidisciplinar desde la experiencia real.