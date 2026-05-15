La UEMC gradúa mañana a 633 estudiantes en una ceremonia que reunirá a más de 1.700 asistentes en el CCMD . - UEMC

La madrina de la Promoción 2026 será la jurista vallisoletana María Luisa Segoviano Astaburuaga, actual magistrada del Tribunal Constitucional VALLADOLID 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) celebrará este sábado 16 de mayo, el Acto de Graduación 2026 de sus titulaciones presenciales en una ceremonia que reunirá en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid a 633 estudiantes de grado y máster y a más de 1.700 asistentes entre familiares, docentes, autoridades y comunidad universitaria.

La ceremonia académica, presidida por el rector de la UEMC, David García López, reconocerá a los estudiantes que finalizan este curso sus estudios universitarios en un acto que se ha consolidado como una de las citas académicas más representativas de la institución y que volverá a convertir el Centro cultural Miguel Delibes en punto de encuentro del talento joven y la comunidad universitaria.

La Promoción 2026 de la UEMC estará integrada por 633 estudiantes presenciales, de los que 590 corresponden a titulaciones de grado y 43 a programas de máster universitario. Los estudiantes representarán a un total de 18 titulaciones en una ceremonia que comenzará a las 11.00 horas en la Sala Sinfónica del auditorio vallisoletano.

La madrina de la Promoción 2026 será la jurista vallisoletana María Luisa Segoviano Astaburuaga, actual magistrada del Tribunal Constitucional y una de las principales referentes nacionales en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Además de la intervención del rector de la UEMC, David García López, y de María Luisa Segoviano, la graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Máster en Innovación e Investigación en Actividad Física en Poblaciones Especiales, estudiante de último curso de Fisioterapia y doctoranda en Investigación en Actividad Física y Salud en Poblaciones Especiales, Irati Jáuregui Fajardo, representará a sus compañeros con un discurso dirigido a los asistentes. La ceremonia estará conducida por la profesora de la Facultad de Ciencias Sociales Rosa Mª Arráez Betancort.

En el acto participarán estudiantes de las titulaciones presenciales de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Fisioterapia, Odontología, Psicología, Nutrición Humana y Dietética, Terapia Ocupacional, Ingeniería Informática, Ingeniería de Organización Industrial, Criminología, Administración y Dirección de Empresas, Comunicación Audiovisual, Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas, Ciencias Ambientales, Arquitectura Técnica, Tecnología e Innovación Alimentaria, además de los másteres universitarios en Psicología General Sanitaria y en Formación del Profesorado.

La UEMC celebrará además el próximo 13 de junio la graduación de cerca de 1.600 estudiantes de titulaciones híbridas y virtuales en un acto específico que tendrá lugar en el Campus UEMC.

María Luisa Segoviano Astaburuaga (Valladolid, 1950) es una jurista vallisoletana especializada en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, con una destacada trayectoria en la judicatura. Licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid con premio extraordinario, aprobó la oposición como secretaria de Magistratura de Trabajo en 1974, ejerciendo en Barcelona, Palencia y Valladolid hasta 1987, fecha en la que ingresó en la carrera judicial por el turno reservado a juristas de reconocida competencia. Su primer destino como jueza fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Bilbao.

Posteriormente, ocupó cargos de relevancia como presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León entre 1997 y 2006, año en el que fue nombrada magistrada del Tribunal Supremo, donde desarrolló su labor hasta 2022. Entre 2020 y 2022 fue presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, convirtiéndose en la primera mujer en presidir una sala en este órgano. Además, fue miembro de la Junta Electoral Central entre 2012 y 2017. En 2023 fue designada magistrada del Tribunal Constitucional.

A lo largo de su carrera ha combinado la actividad judicial con la docencia como profesora asociada de Derecho Procesal y con la participación en actividades formativas del Consejo General del Poder Judicial. Su trayectoria destaca especialmente por su contribución a la igualdad de género en el ámbito laboral, con resoluciones relevantes en materia de protección frente al despido de mujeres embarazadas y en la equiparación de derechos entre hombres y mujeres en el acceso a prestaciones.

Segoviano ha compaginado su labor judicial con la actividad académica, siendo profesora asociada en el Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid. Desde 2016 es presidenta de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Valladolid, académica honoraria de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España desde 2018 y académica honoraria de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura.

Entre sus principales reconocimientos destacan la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort; el Premio Mérito Social a la trayectoria profesional; el Premio "Puñetas de oro" concedido por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR); el Premio de Igualdad de la Abogacía otorgado por el Consejo General de la Abogacía; el Premio Diversa e Igual de la Universidad de León; el Premio Pelayo 2022 para juristas de reconocido prestigio; y el III Premio Justicia Social Andaluza concedido por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales.