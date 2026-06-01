UEMC "refuerza" la formación en comunicación de futuros mandos de la Academia de Caballería de Valladolid

Un momento del taller. - UEMC

VALLADOLID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) ha acogido durante las últimas semanas varios talleres prácticos de "comunicación eficaz" dirigidos a alumnos de 5º curso de la Academia de Caballería de Valladolid, una iniciativa orientada a "reforzar las competencias comunicativas de los futuros mandos del Ejército español y su capacidad de liderazgo en escenarios de responsabilidad y toma de decisiones".

La actividad se enmarca en el intercambio formativo que mantienen ambas instituciones tras la participación de estudiantes de 4º curso del Grado en Periodismo de la UEMC en unas prácticas de periodismo empotrado desarrolladas junto a la Academia de Caballería durante maniobras militares reales, una experiencia "pionera" de inmersión en comunicación y cobertura informativa en entornos operativos, señala la institución académica a través de un comunicado.

En el marco de esta colaboración, la profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UEMC Rosa María Arráez Betancort ha impartido un taller intensivo centrado en técnicas de comunicación verbal y no verbal, oratoria, construcción de discursos y comunicación pública aplicada a distintos contextos profesionales y de responsabilidad.

Las sesiones, de carácter eminentemente práctico, han permitido a los participantes trabajar herramientas vinculadas al liderazgo militar, la gestión de equipos, la transmisión eficaz de mensajes y la adaptación del discurso a distintos formatos informativos, argumentativos y motivacionales.

Durante el taller, los alumnos han desarrollado ejercicios orientados a mejorar la expresión oral, la presencia escénica, el lenguaje corporal y la capacidad de comunicación en situaciones de alta exigencia, competencias cada vez más relevantes en ámbitos vinculados al mando, la toma de decisiones y la dirección de equipos.

La iniciativa refuerza además la conexión entre universidad y entorno institucional, favoreciendo experiencias de aprendizaje aplicado en las que convergen comunicación, liderazgo y formación especializada en contextos profesionales reales.

"Con este tipo de colaboraciones, la UEMC continúa impulsando una formación universitaria conectada con la práctica profesional, el desarrollo de competencias transversales y la empleabilidad, consolidando alianzas estratégicas con instituciones de referencia del entorno social y profesional de Castilla y León y reforzando su apuesta por una enseñanza orientada a los desafíos reales del entorno profesional y operativo", finaliza el comunicado.