La UEMC reivindica el valor del periodismo que incomoda con Íñigo Domínguez, Premio Nacional Miguel Delibes

De izq. A dcha.: El presidente de la Asociación de la Prensa de Valladolid, Fernando Sanz, el rector de la UEMC, David García López, el periodista Íñigo Domínguez, y el estudiante del doble grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual UEMC Andrés Ortega - UEMC

VALLADOLID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid se ha convertido hoy en un foro de reflexión sobre el papel del periodismo de investigación en las democracias actuales con la intervención de Íñigo Domínguez, corresponsal de El País en Roma y ganador del XXIX Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes.

Con una charla bajo el título 'Cuando informar incomoda: Vaticano, mafia y periodismo de investigación', presentada por Fernando Sanz, presidente de la Asociación de la Prensa de Valladolid, y conducida por Andrés Ortega Dan, estudiante del doble grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual UEMC, el periodista ha compartido con estudiantes y asistentes una visión directa y sin filtros sobre los retos de ejercer la profesión en contextos de poder opaco, donde "contar la verdad implica asumir incomodidad, presión y, en ocasiones, riesgos personales".

Durante el encuentro, Domínguez ha abordado desde una perspectiva experiencial cómo se investiga en entornos cerrados como el Vaticano o las redes del crimen organizado, poniendo de relieve los paralelismos entre estructuras que, pese a su aparente distancia, comparten mecanismos de silencio, jerarquía y control de la información.

La conversación ha permitido adentrarse también en la 'cocina' del periodismo de investigación, desde la construcción de una historia hasta la relación con las fuentes y los procesos de verificación. En este sentido, el periodista subrayó la importancia del rigor y la ética profesional frente a un contexto mediático cada vez más condicionado por la inmediatez y la presión informativa.

El diálogo, estructurado en torno a los grandes desafíos del oficio, ha abordado además el impacto del contexto político y mediático actual, con referencias a líderes internacionales como Donald Trump o Giorgia Meloni, así como al papel del Vaticano en la esfera global. En este escenario, Domínguez ha reflexionado sobre cómo han evolucionado las presiones sobre los periodistas y lanzó una idea clave: hoy no solo es difícil publicar determinadas informaciones, sino lograr que tengan impacto en la opinión pública.

La sesión ha concluido con una reflexión sobre el futuro del periodismo de investigación y su papel en la defensa de la transparencia y la calidad democrática. Una labor imprescindible -contar historias que alguien preferiría que no se contaran- que reivindica el valor social de una profesión que actúa como contrapeso frente al poder.

La actividad se enmarca en la colaboración entre la UEMC y la Asociación de la Prensa de Valladolid en torno al Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes, reforzando la apuesta de la Universidad por acercar a sus estudiantes a referentes del periodismo y por impulsar una formación conectada con la realidad profesional.

Con iniciativas como esta, la UEMC consolida un modelo académico basado en el contacto directo con profesionales en activo, fomentando el pensamiento crítico, la ética informativa y la comprensión de los desafíos reales del sector de la comunicación.