UGT y CCOO piden "coherencia" para sacar adelante una reforma laboral pactada "en consenso" por patronal y trabajadores

SALAMANCA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

UGT y Comisiones Obreras han pedido "coherencia" a las distintas fuerzas políticas para sacar adelante una reforma laboral "aprobada en consenso con empresarios y trabajadores", un texto al que "lo responsable es apoyar" después del acuerdo alcanzado.

Así lo ha señalado la secretaria confederal de Política Institucional y Política Territorial de UGT, Cristina Estévez, antes de participar en una asamblea informativa junto al secretario confederal de Acción Sindical y Empleo de Comisiones Obreras, Raúl Olmos, en un acto que ha contado también, entre otros, con el secretario general de UGT Castilla y León, Faustino Temprano, y los líderes provinciales de CCOO y UGT, José Antonio Gallego y Marcelino Muñoz, respectivamente.

Sobre la reforma laboral, Raúl Olmos ha insistido en las palabras de su compañera sindicalista de la importancia de contar con el respaldo suficiente en el Parlamento, ante lo que ha pedido a las fuerzas de izquierda que no han mostrado su apoyo a que lo hagan para no "dar al traste" con los avances alcanzados "hasta ahora" con el nuevo texto, y respecto al PP, la he dicho que ha de ser "consciente de lo que supone tirar por tierra un acuerdo dentro del diálogo social" al contar con el apoyo tanto de patronal como de los representantes de los trabajadores.

Sobre el documento de consenso, Cristina Estévez ha explicado que trata de "dar seguridad jurídica a las empresas" y "un marco de relaciones más justo y equitativo" para los trabajadores, en el que uno de los tres cambios principales se encuentra en la negociación colectiva para "reequilibrar las partes", que permite que "los trabajadores vuelvan a estar equiparados a la altura de las empresas".

Otro punto, ha continuado la representante confederal en la asamblea de UGT, es la modificación en la tipología de contratos, un pilar "angular" que supone actuar frente al contrato temporal y que ayuda a "resolver un problema estructural"; en cuanto al tercero, ha destacado la inclusión del proceso de Erte como "instrumento normalizado".

No obstante, al igual que ha remarcado Raúl Olmos, este texto que pasará esta semana por el Congreso tiene materias "pendientes". "No se acaba lo que hay que discutir", ha apuntado el representante de CCOO, quien ha abogado por seguir trabajando pero ahora ya sacar adelante lo pactado por ser un documento que "tiene mucho calado" y que llega al Parlamento de la mano de organizaciones patronales y sindicales.