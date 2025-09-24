UGT FICA considera un nuevo "varapalo al medio rural" el anuncio del ERE extintivo en la Planta de Biomasa de Cubillos

LEÓN 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha mostrado este miércoles su total rechazo a una medida que supone un "nuevo varapalo" para el Bierzo y el "desarrollo económico en el medio rural", en referencia al anuncio de la empresa Acciona Industrial de presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la central de biomasa de Cubillos del Sil (ERE) que afectará a la totalidad los 47 trabajadores que integran su plantilla.

La información ha sido confirmada por la Federación de Industria Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores de El Bierzo, que ha manifestado su preocupación ante una medida que supone "la extinción de los contratos laborales de la totalidad de la plantilla actual".

Además, el secretario general de UGT FICA Bierzo, Jorge Díez, que ha anunciado el inicio de las negociaciones del ERE para el próximo 30 de septiembre, ha incidido en que esta decisión es "otro jarro de agua fría para el empleo" de la Comarca de El Bierzo y un duro golpe para el futuro industrial de una zona que ya enfrenta importantes desafíos económicos y laborales".

Esta central es propiedad de Forestalia y, en particular, de Somacyl, empresa pública de la Junta de Castilla y León.