ULE y Academia Leonesa de Gastronomía impulsarán la investigación y la promoción del patrimonio gastronómico de León

Momento de la firma del convenio entre la ULE y la Acadeia Leonesa de Gastronomía. - ULE

LEÓN 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León y la Academia Leonesa de Gastronomía han firmado este martes un convenio marco de colaboración con el objetivo de impulsar proyectos conjuntos de investigación, divulgación, formación y promoción del patrimonio gastronómico de la provincia.

El acuerdo, suscrito por la rectora de la ULE, Nuria González, y el presidente de la Academia Leonesa de Gastronomía, José Cañedo, establece el marco de colaboración entre ambas instituciones para desarrollar actividades de interés común relacionadas con las ciencias de los alimentos, la gastronomía y la valorización de los productos leoneses.

Así, Gonzalez ha aseverado que el acuerdo suscrito "supone un punto de partida para una colaboración estable" con la Asociación con la que la ULE comparte "un objetivo común, que es el de contribuir al conocimiento, a la investigación, a la divulgación y a la promoción de la gastronomía leonesa".

Al respecto, la rectora ha apuntado todo el mundo sabe "que la gastronomía es más que cocina. La gastronomía es patrimonio, es identidad, es cultura es desarrollo económico y por supuesto es ciencia".

Por su parte, José Cañedo ha calificado el acuerdo como "un paso importante" para estrechar la colaboración entre ambas instituciones al tiempo que ha manifestado su confianaza en que sirva para impulsar jornadas, cursos, proyectos de divulgación y otras iniciativas destinadas a poner en valor el patrimonio gastronómico leonés.

Asimismo, ha puesto sobre la mesa su deseo de que esta sea "una colaboración fructífera y estable, beneficiosa para ambas instituciones y, sobre todo, para León".

El convenio, con una vigencia de cuatro años, permitirá impulsar actividades conjuntas de divulgación y formación, así como acciones destinadas a acercar el conocimiento científico a la sociedad, promover la investigación desarrollada en la Universidad de León en el ámbito de las ciencias de los alimentos y seguir poniendo en valor la riqueza gastronómica de la provincia.

En este sentido, Nuria González se ha referido a las"fortalezas" de la ULE como el grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, "que lleva años formando profesionales altamente cualificados para la industria alimentaria", a lo que hay que sumar desde el curso 2024-2025 el Grado en Ciencias Gastronómicas, que se imparte de forma conjunta con la UVA y la UBU.

"Es una titulación pionera hay muy pocas en España", ha explicado la rectora, quien ha asegurado que este grado respoinde "a la creciente demanda de profesionalización del sector gastronómico" y ha apuntado que combina formación científica con el conocimiento del producto de la innovación y de la creatividad culinaria

Asimismo, la rectora ha puesto puso en valor la trayectoria del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (ICTAL), referente en investigación y transferencia de conocimiento, que durante años ha colaborado estrechamente con el sector agroalimentario leonés mediante proyectos de investigación, asesoramiento científico y promoción de productos de calidad.

En este sentido, recordó que la propia Academia Leonesa de Gastronomía reconoció en 2011 la labor del ICTAL al concederle el galardón a la Mejor Institución por su contribución a la promoción de la gastronomía leonesa.

Por ello, el director del Departamento de Higiene y Tecnología de los Alimentos, Jesús Ángel Santos, se mostró convencido de que este convenio permitirá abrir nuevas vías de colaboración en materia de investigación, divulgación y formación, al tiempo que contribuirá a reforzar el reciente grado en Ciencias Gastronómicas, cuyos primeros pasos calificó de "muy prometedores".