La ULE anima a los estudiantes a participar en los Premios académicos sobre cooperación internacional para el desarrollo

LEÓN 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Vicerrectorado de Internacionalización y Compromiso Global de la Universidad de León (ULE) anima a los estudiantes de grado, máster y doctorado a presentarse a la convocatoria de los Premios a trabajos académicos sobre cooperación internacional para el desarrollo de 2025, impulsada por la Junta de Castilla y León cuyo plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el próximo 10 de octubre.

Con esta iniciativa, la Junta busca reconocer y fomentar la elaboración de trabajos académicos presentados y defendidos en centros docentes y universidades de la Comunidad que aborden cuestiones relacionadas con la cooperación internacional, con el objetivo de abrir nuevas vías útiles para erradicar la pobreza y sus causas, promover y defender los Derechos Humanos y avanzar hacia un desarrollo humano y sostenible desde una perspectiva global, así como impulsar la política de cooperación para el desarrollo.

El período para presentar las candidaturas está abierto hasta el 10 de octubre de 2025 y las solicitudes pueden presentarse de forma electrónica o presencialmente en oficinas de registro acreditadas, ha recordado la ULE en un comunicado recogido por Europa Press-

Los premios establecidos incluyen una dotación de 500 euros para cada uno de los tres mejores Proyectos Fin de Ciclo y 3.500 euros para la mejor Tesis Doctoral, así como dos premios de 1.000 euros para los dos mejores Trabajos Fin de Grado y cuatro premios de 2.000 euros para los mejores Trabajos Fin de Máster, mientras los tutores o tutoras de los trabajos galardonados recibirán un reconocimiento, aunque sin dotación económica.

Para optar a alguno de estos premios los requisitos son haber cursado los ciclos superiores de Formación Profesional, de grado, másteres y doctorados en los centros docentes y universidades de Castilla y León; haber presentado y defendido sus proyectos de fin de ciclo, trabajos fin de grado, trabajos fin de máster, así como a las tesis doctorales, en el curso académico inmediatamente anterior, es decir 2023- 2024; o en el propio de la convocatoria, es decir, 2024-2025.

Además, se debe no estar incurso en ninguno de los supuestos de prohibición previstos en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre; no haber sido persona beneficiaria de otros premios, dotados económicamente, por el mismo trabajo y, finalmente, ser ciudadano español o residente legal en España y poseedor de una cuenta bancaria en España.