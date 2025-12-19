ULE aprueba un reglamento para que se "infiltre" la transferencia del conocimiento en toda su actividad investigadora

Consejo de Gobierno de la ULE, en el que se ha aprobado el Reglamento de la Mención de Transferencia de los grupos de investigación. - ULE

LEÓN 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha aprobado el Reglamento de la Mención de Transferencia de los grupos de investigación, una iniciativa que sitúa la transferencia del conocimiento como eje estratégico de la actividad investigadora y responde a los objetivos marcados por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) con el objetivo de que se "infiltre" en toda su actividad investigadora.

El nuevo reglamento, aprobado por asentimiento en el último Consejo de Gobierno, introduce un reconocimiento específico para aquellos grupos de investigación que, además de una actividad científica consolidada, acrediten una capacidad real de trasladar el conocimiento generado en la universidad al tejido productivo, social e institucional.

Se trata de una mención que permitirá identificar y visibilizar a los grupos con una actividad destacada en transferencia, un ámbito que hasta ahora no contaba con una regulación específica en la Universidad de León y que en el sistema universitario de Castilla y León solo tiene la Universidad de Salamanca, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Con esta aprobación, según ha señalado el vicerrector de Investigación y Transferencia, Santiago Gutiérrez, la ULE pretende que la transferencia se "infiltre" en toda la actividad investigadora, de modo que el conjunto del personal investigador sea consciente de que el conocimiento generado debe orientarse también hacia su utilidad social, económica y productiva.

La transferencia constituye la fase final del proceso investigador, cuando el conocimiento que se genera en los proyectos de investigación se transforma en utilidad para la sociedad. Dicha transferencia puede adoptar múltiples formas, desde la creación de empresas basadas en el conocimiento, la firma de contratos con empresas o instituciones, hasta la participación en actividades formativas, congresos especializados o acciones de divulgación orientadas a la aplicación práctica de los resultados científicos.

El reglamento aprobado establece un marco para evaluar esa capacidad de transferencia en el ámbito grupal y no únicamente de investigadores individuales. "Lo que se pretende es reconocer a aquellos grupos en los que una parte significativa de sus miembros desarrolla de manera sostenida actividades de transferencia", ha apuntado el vicerrector, de modo que la orientación hacia la aplicación del conocimiento forme parte de la dinámica colectiva.

PRIMERA CONVOCATORIA EN ENERO DE 2026

La primera convocatoria para obtener la Mención de Transferencia se publicará de forma paralela a la convocatoria general de grupos de investigación, prevista para enero de 2026. Tras su resolución, la Universidad de León contará con grupos de investigación reconocidos como tales y con otros que, además, dispondrán de este sello diferencial de transferencia, que acreditará su especial vinculación con el entorno socioeconómico.

En la actualidad la Universidad de León cuenta con más de un centenar de grupos de investigación, una cifra que se mantiene relativamente estable año tras año. El nuevo reglamento permitirá identificar cuántos de ellos reúnen una capacidad consolidada para transferir conocimiento, incentivando al mismo tiempo que la transferencia se integre de forma progresiva en el conjunto de la actividad investigadora.

Esta iniciativa se enmarca directamente en la LOSU, que sitúa la transferencia del conocimiento al mismo nivel que la docencia y la investigación como uno de los pilares fundamentales de la universidad. "La transferencia es una de las grandes novedades de la nueva ley universitaria y un objetivo estratégico para el sistema", ha indicado el vicerrector, que ha considerado que España, ya consolidada como potencia investigadora en Europa, debe avanzar ahora con decisión en la aplicación práctica de ese conocimiento.

Con la aprobación de este reglamento, la Universidad de León da un paso adelante en su apuesta por una investigación con impacto, alineada con las necesidades del entorno y comprometida con la generación de valor social, económico y cultural.