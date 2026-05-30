La ULE impulsa el deporte como herramienta social con baloncesto 3x3, pádel en silla de ruedas y actividades para mayores - ULE

LEÓN, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) refuerza su compromiso con el Aprendizaje-Servicio (ApS) como metodología docente experimental en la que el estudiando participa en actividades de servicio a la comunidad y reflexiona críticamente sobre dichas experiencias, fomentando la responsabilidad cívica del estudiantado y la responsabilidad social de la institución universitaria.

Una línea de trabajo que se ha consolidado en el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, por iniciativa del profesor Ángel Pérez Pueyo en el año 2019, y que otros profesores han ido adoptando en asignaturas como 'Actividad Física en Personas Mayores' y 'Aprendizaje-Servicio en Actividad Física y Deporte Adaptado', en las que los estudiantes preparan, planifican, ejecutan y evalúan proyectos junto a entidades sociales, centros especializados y colectivos vulnerables de la provincia.

Entre las iniciativas desarrolladas en los últimos cursos en el marco de estas dos asignaturas destacan los programas de actividad física con personas con discapacidad intelectual en colaboración con Asprona y coordinados por la profesora Noemí Marta honrado, que han incluido acciones de baloncesto 3x3 en la propia facultad, fútbol 7 unificado en las instalaciones del Olímpico de León y paseos en la naturaleza con perros de la Protectora de Animales y Plantas de León.

Asimismo, se han desarrollado experiencias de deporte inclusivo con usuarios de pádel en silla de ruedas, incluyendo la organización de un torneo inclusivo en las pistas del Servicio de Deportes de la Universidad de León, así como sesiones de boccia --deporte paralímpico-- y un programa personalizado de entrenamiento de fuerza dirigido a personas usuarias del Centro de Referencia Estatal de Discapacidad y Dependencia de San Andrés del Rabanedo.

El catálogo de actuaciones se amplía con intervenciones en el Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas, orientadas al acondicionamiento físico y la mejora de la salud de los internos, y con acciones dirigidas a personas mayores en el marco de la Semana del Mayor del Ayuntamiento de León, que han incluido valoraciones funcionales y devoluciones de informes sobre condición física relacionada con la salud y riesgo de sarcopenia, gracias al apoyo del grupo de investigación VALFIS y el Programa de Acercamiento Intergeneracional de la ULE.

Del mismo modo, se ha desarrollado un breakout educativo sobre el documental 'A cero.5, diseñado junto a su director Gonzalo Suárez Garayo para sensibilizar al alumnado de ESO; una auditoría de accesibilidad de las instalaciones deportivas del Campus de Vegazana; y la dinamización de actividades inclusivas en el Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona en León.

Unos trabajos que se completan con sesiones de running, calistenia y fútbol sala con personas refugiadas y migrantes vinculadas a Accem León y un proyecto con mujeres en situación de vulnerabilidad social de las asociaciones Diaconía e In Género que, pese a no haber podido ejecutarse en los términos inicialmente previstos, ha sido igualmente presentado mediante el análisis del proceso seguido y de los aprendizajes obtenidos.

Este modelo docente, basado en el aprendizaje experiencial y el compromiso con el entorno, permite al estudiantado, según señala David Suárez Iglesias, profesor responsable de ambas asignaturas, aplicar competencias profesionales en contextos reales, al tiempo que contribuye al bienestar y la inclusión de distintos colectivos.

Precisamente, los estudiantes fueron los encargados de presentar de manera pública y en formato breve cada uno de los proyectos en el hall de la FCAFD, en una sesión que contó con la presencia de representantes de algunas de las entidades y colectivos colaboradores, del equipo decanal al completo y de la directora del área de Relaciones con la Sociedad.

Durante el acto, se subrayó el alto nivel de implicación del alumnado, así como su "sensibilidad para conectar el conocimiento académico con situaciones reales de la sociedad", poniendo de manifiesto el valor formativo y humano de este tipo de iniciativas.

El trabajo desarrollado en estas asignaturas a lo largo de las dos últimas ediciones, que ha contado con la participación de 59 estudiantes que han desarrollado once proyectos en el curso 2024/25 y de 39 estudiantes y ocho proyectos en el curso actual, ha sido remitido como contribución a la European Conference on Service-Learning in Higher Education (Conferencia Europea de Aprendizaje-Servicio).

Se trata de un encuentro académico y profesional de carácter anual que reúne a investigadores, docentes, estudiantado y entidades sociales, y que tiene como objetivo promover, compartir y reflexionar sobre esta metodología pedagógica.

En su novena edición, se celebrará entre los días 7 y 9 de octubre en la Universidad de Bamberg (Alemania).

De esta forma, no solo se refuerza la proyección internacional de la Universidad de León, sino que además se consolida la metodología Aprendizaje-Servicio como una línea estratégica de innovación docente, orientada a la formación integral del estudiantado y a la transferencia del conocimiento al entorno social.