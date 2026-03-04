La ULE profundiza en la personalidad de la reina Urraca I, su historia, fuentes, documentación, piezas y monedas

Facultad de Filosofía y Letras de la ULE, que acoge el Congreso Internacional 'Urraca, regina et imperatrix Hispaniae'. - EUROPA PRESS

LEÓN, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León (ULE) acoge desde este miércoles el Congreso Internacional 'Urraca, regina et imperatrix Hispaniae', que aborda la figura de la reina Urraca I de León de la mano de 15 expertos en la materia que profundizarán en aspectos como su personalidad, su historia, fuentes, documentación, piezas artísticas y monedas.

Así lo ha explicado la profesora de Historia Medieval la ULE y directora del Congreso Gregoria Cavero Domínguez, que ha recordado que esta semana se cumple el noveno centenario del fallecimiento de Urraca I, la soberana "más importante" de los reinos hispánicos en el primer tercio del siglo XII.

Uno de los aspectos en los que ahondarán los ponentes del congreso es en analizar el territorio vinculado al reinado de la monarca. En este sentido, ha destacado que "la gran conquista" de la monarquía española en la época de Urraca I fue salir de los territorios del Duero.

El Congreso se adentrará en aspectos destacados del reinado de Urraca I como el hecho de que no perdió Toledo o la incorporación tras su matrimonio con Alfonso el Batallador de los territorios del Reino de Pamplona y Aragón.

El Congreso se desarrollará hasta el próximo viernes día seis con seis horas de duración y en las modalidades presencial y online. Está dirigido a estudiantes del Grado en Historia, Grado en Historia del Arte, Doble Grado en Historia e Historia del Arte, máster, doctorado y público en general.

Sus objetivos son estimular las reflexiones de los estudiantes; proponer un tema de reflexión que forma parte de la cultura medieval, que es, a su vez, uno de los legados "fundamentales" de la herencia de la Edad Media "todavía vivos" en la sociedad occidental; reflexionar sobre el poder de las mujeres en la Edad Media; transmitir la idea de que las mujeres ejercían un papel "fundamental" en la sociedad del Medievo y subrayar el rol que jugaron a la hora de ejercer el poder en la Edad Media.