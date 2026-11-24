Cartel de la ULE con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. - EUROPA PRESS

LEÓN 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) se suma un año más a la celebración del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y, en este contexto, ha reivindicado una respuesta colectiva frente a este tipo de violencias desde la educación, la investigación, la ciencia y la igualdad para avanzar hacia una sociedad en la que todas las mujeres puedan vivir libres de miedo, coacción y discriminación.

El manifiesto de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), suscrito por las universidades españolas, recuerda que "las violencias contra las mujeres son evitables" y plantea la necesidad de que las universidades sean espacios seguros, donde "el respeto sea la norma" y donde cualquier persona que sufra una situación de violencia encuentre escucha, protección, acompañamiento y respuestas eficaces.

Por su parte, el manifiesto de la Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria (Ruigeu) advierte de que las violencias machistas constituyen un continuo de prácticas presentes tanto en los espacios físicos como digitales, sustentadas en las desigualdades estructurales de género y en relaciones de poder que limitan la autonomía, la libertad y la seguridad de las mujeres. El documento subraya la importancia de identificar y desnaturalizar comportamientos como el control, los celos, la presión sexual, las amenazas o la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, que "no son expresiones de afecto ni conflictos menores".

La CRUE sitúa la investigación universitaria como una herramienta decisiva para avanzar en la prevención. Su manifiesto reclama "conocer mejor las causas de la violencia de género, las señales que la anticipan, sus nuevas formas en el entorno digital y las medidas que realmente funcionan". También defiende que los resultados de la investigación trasciendan las publicaciones científicas y se conviertan en cultura, hábitos cotidianos y valores compartidos.

En la misma línea de prevención y responsabilidad institucional, Ruigeu recuerda que la respuesta no puede depender únicamente de la capacidad individual para reconocer las señales de alerta y señala que es necesario que toda la comunidad universitaria contribuya a construir una cultura del respeto, intervenga ante las conductas violentas y garantice protección y acompañamiento a las personas afectadas. El manifiesto insiste en que el consentimiento "debe ser libre, específico y revocable" y no puede obtenerse mediante presiones, miedo, manipulación o abuso de poder.

El manifiesto de CRUE pone también el foco en la formación del estudiantado y en la responsabilidad de las universidades a la hora de preparar a futuras generaciones de profesionales capaces de detectar y prevenir la violencia desde sus respectivos ámbitos de actuación, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

FORMACIÓN Y PREVENCIÓN EN TODAS LAS DISCIPLINAS

Para ello, defiende integrar la formación en igualdad y prevención en todas las disciplinas, porque "ninguna es ajena a este desafío". La universidad debe contribuir así a formar una ciudadanía crítica, capaz de cuestionar las actitudes que justifican o encubren las violencias y de actuar frente a ellas.

Ruigeu, por su parte, rechaza los discursos que niegan la existencia de la violencia de género, minimizan sus consecuencias o cuestionan las políticas públicas destinadas a combatirla. El manifiesto advierte de que estas posiciones erosionan el consenso social frente a la violencia machista y pueden favorecer la impunidad de los agresores.

En este contexto, reivindica que "los derechos de las mujeres no pueden convertirse en moneda de cambio" y reclama que ningún retroceso político o presupuestario comprometa su protección.

Ambos manifiestos coinciden en señalar que la responsabilidad de las universidades va más allá de las aulas y debe proyectarse sobre el conjunto de la sociedad. CRUE reivindica el papel de las instituciones académicas como espacios abiertos, capaces de colaborar con las entidades y asociaciones que acompañan a las víctimas y con los profesionales de la educación, la salud, la justicia, la seguridad y los servicios sociales. Su objetivo es compartir conocimiento y construir respuestas colectivas y eficaces frente a las distintas manifestaciones de la violencia de género.

FORTALECER LAS UNIDADES DE IGUALDAD

Por su parte, Ruigeu concreta este compromiso en la necesidad de fortalecer las unidades de igualdad, los protocolos de prevención y actuación, la formación especializada, la investigación y las políticas institucionales. Asimismo, reclama "recursos suficientes, estructuras estables, personal especializado, coordinación entre instituciones y una evaluación continuada de las medidas adoptadas" para garantizar que la igualdad sea una realidad efectiva en todos los ámbitos de la vida universitaria.

La ULE, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, alza la voz por todas las que han sufrido violencia, por las que todavía no han podido pedir ayuda y por las generaciones que tienen derecho a crecer en libertad e igualdad. La institución, además, reafirma su compromiso con una universidad y una sociedad libres de violencias machistas, en las que el conocimiento, la formación, la prevención y la acción colectiva sean herramientas de transformación.

La institución universitaria ha suscito la afirmación del manifiesto de CRUE en el que sostiene que "formarse en igualdad es transformar", así como la declaración de la Ruigeu en la que asegura que "no hay espacio para el silencio, la indiferencia ni el negacionismo" frente a las violencias machistas.