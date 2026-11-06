Unicaja Banca Privada reúne en Valladolid a más de medio centenar de clientes en torno a la inversión y la gastronomía

Un momento del encuentro en Valladolid. - UNICAJA

VALLADOLID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unicaja Banca Privada ha reunido en Valladolid a 60 clientes y empleados en una jornada organizada junto con BlackRock para abordar las perspectivas económicas y de mercado a través de una experiencia que combinó el análisis financiero y la gastronomía.

La iniciativa, denominada 'Inversión entre Fogones', ha incluido una sesión sobre mercados y un taller participativo dirigido por el chef Javier Peña. El encuentro, celebrado en Casa del Sol, han planteado una forma diferente de explicar algunas de las decisiones que intervienen en la gestión de una cartera de inversión, señala la entidad a través de un comunicado.

La elección de los ingredientes, la distribución de los recursos disponibles y los ajustes durante la preparación han servido para ilustrar conceptos como la selección de activos, la diversificación y la gestión del riesgo.

La jornada ha comenzado con una bienvenida institucional y una intervención de representantes de BlackRock sobre las perspectivas económicas y de mercado. La sesión ha abordado la situación actual y algunos de los elementos que deben tenerse en cuenta para construir carteras "robustas y diversificadas", y han valorado "tanto las oportunidades como los riesgos asociados a las distintas alternativas de inversión".

A continuación, el chef Javier Peña ha dirigido el showcooking participativo 'Ensaladilla de inversión'. Los asistentes se han distribuído en diez equipos de seis personas, que han tenido que preparar su propia versión de la receta a partir de unos ingredientes básicos y con un presupuesto limitado.

Cada grupo ha decidido qué incorporar y cómo distribuir los recursos antes de presentar su elaboración ante el chef, que ha ejercido de jurado y ha elegido la propuesta ganadora.

La dinámica ha trasladado al terreno gastronómico algunas de las decisiones habituales en la gestión patrimonial, tal y como recoge la información.

De esta forma selección de los ingredientes se ha relacionado con la elección de activos; el control del fuego, con la gestión del riesgo; los ajustes durante la preparación, con la flexibilidad necesaria para revisar una cartera, y el tiempo de cocción, con el horizonte temporal de las inversiones.

VISIÓN GLOBAL

La iniciativa se enmarca en la estrategia de Unicaja Banca Privada, que refuerza la planificación financiera y patrimonial para ofrecer "una visión global de las necesidades y los objetivos de cada cliente".

"Este enfoque parte de la importancia de analizar conjuntamente las decisiones de ahorro e inversión, la disponibilidad de liquidez y los plazos en los que pueden necesitarse los recursos", añade el comunicado.

En este sentido, la selección de inversiones constituye, a juicio de la entidad, una parte de un proceso "más amplio, que requiere tener en cuenta las circunstancias personales y familiares, los objetivos financieros y la capacidad para asumir riesgos".

La diversificación y la adaptación de las estrategias a distintos horizontes temporales son algunos de los factores que intervienen en esa planificación, que, en palabras de la entidad se ajusta a las líneas de trabajo del Plan Estratégico 2025-2027 de Unicaja, que contempla el crecimiento de la banca privada y personal, junto con la mejora de la experiencia del cliente y el desarrollo de las capacidades digitales de la entidad.

"La especialización y el acompañamiento personal forman parte de este enfoque, en el que la tecnología complementa el asesoramiento y facilita el seguimiento de la información patrimonial", han añadido.

La jornada ha concluido con un cóctel y un espacio de networking, que ha favorecido el intercambio de impresiones entre los asistentes y los profesionales de Unicaja Banca Privada y BlackRock.