La Unidad Canina Penitenciaria delata a una joven que intentaba meter droga y medicamentos en Mansilla (León)

Un vehículo de la Guardia Civil, en las puertas del Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas.
Un vehículo de la Guardia Civil, en las puertas del Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas. - GUARDIA CIVIL
Europa Press Castilla y León
Publicado: martes, 25 agosto 2026 12:00
Seguir en

   LEÓN, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Un perro de la unidad Canina Penitenciaria (UCAP) especializado en detección de drogas descubrió a una joven de 26 años que intentaba introducir hachís y medicamentos en la prisión de Mansilla de las Mulas (León) en una visita a un interno.

   Los hechos se han producido este fin de semana cuando uno de los perros de esta unidad, guiado por una funcionaria de prisiones, señaló en varias ocasiones a la visitante, informa la Comandancia provincial a través de un comunicado.

   Dada la conducta persistente mostrada por el can, se le efectuó un registro localizándole la droga y los medicamentos, 120 gramos de hachís y 91 pastillas de trankimazín.

   Por este motivo, la Guardia Civil instruyó las correspondientes diligencias, que, junto con la detenida y las sustancias intervenidas, fueron puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, Plaza nº 5 de León.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado