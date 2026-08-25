La Unidad Canina Penitenciaria delata a una joven que intentaba meter droga y medicamentos en Mansilla (León)

Un vehículo de la Guardia Civil, en las puertas del Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas. - GUARDIA CIVIL

LEÓN, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un perro de la unidad Canina Penitenciaria (UCAP) especializado en detección de drogas descubrió a una joven de 26 años que intentaba introducir hachís y medicamentos en la prisión de Mansilla de las Mulas (León) en una visita a un interno.

Los hechos se han producido este fin de semana cuando uno de los perros de esta unidad, guiado por una funcionaria de prisiones, señaló en varias ocasiones a la visitante, informa la Comandancia provincial a través de un comunicado.

Dada la conducta persistente mostrada por el can, se le efectuó un registro localizándole la droga y los medicamentos, 120 gramos de hachís y 91 pastillas de trankimazín.

Por este motivo, la Guardia Civil instruyó las correspondientes diligencias, que, junto con la detenida y las sustancias intervenidas, fueron puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, Plaza nº 5 de León.