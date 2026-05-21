'Uniendo Moda' forma a diseñadores y empresas en la implantación de la IA en el proceso creativo y comercial

Jornada formativa de 'Uniendo moda'. - JCYL

VALLADOLID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta y CEOE Castilla y León celebran en Valladolid una jornada de formación práctica para ayudar a diseñadores y empresas textiles a integrar la inteligencia artificial en procesos creativos, estratégicos y comerciales. La iniciativa forma parte del proyecto 'Uniendo Moda', que tiene objetivo impulsar el desarrollo de la industria textil y de la moda de la Comunidad.

Los impulsores de la iniciativa han señalado que la inteligencia artificial ya ha comenzado a transformar la industria de la moda y, desde la investigación de tendencias hasta el diseño de colecciones, la creación de campañas visuales o la generación de contenido para e-commerce y redes sociales, las herramientas basadas en esta tecnología empiezan a formar parte de los nuevos procesos creativos y empresariales del sector textil.

Con el objetivo de acercar esta transformación al ecosistema creativo y empresarial de la Comunidad, 'Uniendo Moda Castilla y León' ha inaugurado este jueves su ciclo de talleres formativos con una jornada especializada centrada en el impacto real de la inteligencia artificial en la moda.

La iniciativa, impulsada por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo y CEOE Castilla y León, se ha celebrado en la sede de la Patronal autonómica en Valladolid.

Bajo el título 'Taller Formativo: Moda e IA', la sesión ha reunido a 10 diseñadores, profesionales y empresas interesadas en comprender cómo integrar herramientas de inteligencia artificial en el proceso creativo y estratégico de moda, desde una perspectiva práctica y aplicada al negocio.

USO DE LA IA

Durante la jornada se han abordado algunos de los cambios que ya están redefiniendo el sector a nivel internacional, como el uso de la IA para detectar tendencias, generar inspiración visual, desarrollar diseños, estampados o 'moodboards', así como su aplicación en procesos de compras, marketing, branding y comunicación digital.

El taller también ha puesto el foco en la creación de contenido digital vinculado a 'shootings', 'e-commerce' y redes sociales, además del desarrollo práctico de conceptos creativos o minicolecciones apoyadas en inteligencia artificial.

Uno de los elementos diferenciales de esta formación ha sido la incorporación de ocho horas de 'mentoring' individualizado para cada participante, una herramienta pensada para facilitar la aplicación real de los conocimientos adquiridos a proyectos concretos y necesidades específicas de cada empresa o diseñador.

Con esta iniciativa, 'Uniendo Moda' da inicio a una propuesta formativa que continuará en las próximas semanas, con el objetivo de acompañar al sector textil y de la moda de Castilla y León en algunos de los grandes desafíos que marcarán el futuro inmediato de la industria.