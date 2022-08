Unión de Consumidores de CyL advierte del aumento del coste de la vuelta al colegio

VALLADOLID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Consumidores de Castilla y León ha advertido este martes de que el coste de la vuelta al colegio este año aumentará un siete por ciento debido a la inflación y el incremento de los costes de producción, lo cual tendrá un "notable impacto" sobre las familias.

Así, la unión ha señalado que el presupuesto de las familias se ha resentido de "manera significativa" por los recientes acontecimientos como la guerra en Ucrania, por ello ha aconsejado reutilizar todo el material que sea posible de otros años, "en aras a un consumo responsable y sostenible para ahorrar gastos, así como comparar precios y aprovechar ofertas y descuentos".

De acuerdo con un informe sobre esta previsión de gastos elaborado por la Unión de Consumidores en la Comunidad, el inicio del próximo curso prevé un "importante desembolso económico" que respecto del año anterior supone un incremento medio cercano a la mencionada cifra, según ha explicado la organización a través de un comunicado recogido por Europa Press.

"Hay que tener en cuenta que los precios oscilan en función del grado de enseñanza y del centro al que acudan los niños, de modo que la compra online, ya consolidada, amplía sus conceptos pues si en principio se dirigía al apartado material escolar al resultar más barato, ahora se extiende a equipamiento deportivo en busca de precios más económicos", ha añadido.

RETORNO "DESIGUAL"

El análisis realizado también muestra que la vuelta al colegio en Castilla y León "sigue siendo muy desigual", en tanto en cuanto el desembolso que las familias tendrán que realizar dependerá en un alto porcentaje del tipo de centro escogido por los padres.

Así, las cantidades medias calculadas varían en función del colegio elegido, por lo que si se opta por un colegio privado el desembolso medio a realizar asciende a la cifra total de 2.208 euros, con un incremento del 6,56 por ciento (incluyendo la primera mensualidad).

En el caso de un colegio concertado la cifra se sitúa en los 1.398 euros, lo que supone un incremento del 7,20 por ciento y en el colegio público es de 779 euros, un 6,71 por ciento más que el curso anterior.

Estas cifras pueden disminuir algo en relación con la situación en que se encuentre el alumno a efectos de poder ser beneficiario de las ayudas que, entre otras, la Comunidad Autónoma establece (libros, comedores o transporte), junto con las que algunos ayuntamientos ponen a disposición de sus ciudadanos.

De igual forma, Unión de Consumidores ha recalcado que en aquellas instituciones donde el uniforme es preceptivo el gasto se encarece de "manera importante", de manera que es la partida "más fuerte" (a excepción de la matricula y mensualidad en los privados).

El gasto medio a este respecto es de unos 343 euros en los colegios privados, superando el 15 por ciento del desembolso total en este tipo de colegios, así como en los concertados en los que se requiera, lo que supone más de un 23 por ciento de la cifra total.

En relación con los géneros, el informe ha determinado que no existe una diferencia de precio considerable entre uniformes, ya que en los colegios públicos los niños no suelen llevar vestimenta unificada, salvo en algunos casos una bata. No obstante, el gasto para la familia es, a veces, superior al coste de un uniforme puesto que los niños y adolescentes, hoy en día, "están sumamente influenciados por las modas y las marcas".

La Unión de Consumidores aconseja, a la hora de realizar estas compras, hacer una lista antes de salir de casa, no dejarse llevar en exceso por las preferencias de los niños, e intentar evitar el gasto excesivo (por ejemplo, las mochilas pueden reutilizarse y las marcas blancas suponen ahorro que puede llegar al 30 por ciento).

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR

El precio medio de los libros de texto para este curso está sobre los 303 euros de media con un incremento del 9 por ciento, dependiendo del curso en el que los alumnos estén matriculados ya que, por lo general, cuanto más avanzado sea, más importe supondrán los libros.

Aquí el informe tiene en cuenta la posibilidad de optar a las ayudas de las administraciones, al programa 'Releo Plus' e incluso cuando es posible a reutilizar los libros de hermanos mayores, o de otros familiares.

A esta cantidad hay que sumar el del resto del material escolar (estuche, mochila, lápices, reglas, compás, carpetas, etc.) que supone de media de 126 euros y un incremento en el gasto del 5 por ciento.

Apartado, junto al de equipamiento deportivo, en el que adquiere "cada vez mayor relevancia la compra online donde se encuentran precios más bajos, lo que no quiere decir que el desembolso sea menor ya que se adquieren más artículos".

No obstante, en este caso es aconsejable para disminuir el gasto revisar el material del año anterior para aprovechar todo lo que se pueda pues no es necesario estrenar mochila y estuche cada curso, sin embargo la paulatina introducción de las nuevas tecnologías en las aulas puede disparar el gasto en este concepto.

COMEDOR ESCOLAR Y RECOMENDACIONES

En lo que respecta al comedor escolar, este es un servicio utilizado cada vez en mayor medida para poder conciliar el horario escolar de los menores con el horario de trabajo de los padres.

Cuando se hace uso del comedor del colegio y del transporte escolar el gasto aumentará de forma sensible si no se tiene opción a las ayudas de la Administración.

Los gastos en comedor en los colegios públicos de la Comunidad se mantienen en un lugar medio en comparación con el resto de comunidades, si bien en el caso de que sea necesario el uso del comedor escolar, es conveniente que los padres se involucren en la supervisión de los menús de sus hijos ya que la nutrición de estos va a depender en gran medida de la dieta que consuman en los colegios.

Por último, entre las recomendaciones que ha trasladado la organización a los padres de cara al próximo curso escolar, destaca el hacer una lista de lo que se necesita comprar, esto evitará adquirir material que no es imprescindible y así se evitarán gastos innecesarios.

De igual forma, cuando se haga uso de las actividades extraescolares se recomienda tener en cuenta la opinión de los niños en su elección para que no se conviertan en una "odiosa imposición", tales como comprobar los precios y conocer lo que incluyen dichas actividades.

También se recomienda no dejar la compra de material escolar para los últimos días, por lo que "es necesario ser previsor

en la adquisición de libros y no comprar todo el material a la vez en el mismo establecimiento, ya que puede haber variaciones de precios de unos lugares a otros".