Unión de Uniones suspende las movilizaciones hasta la formación del nuevo Gobierno al que dará margen de confianza

Los responsables de UCCL presentan su hoja de ruta a los partidos políticos de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unión de Uniones ha decidido suspender las movilizaciones por la crisis del sector agroganadero hasta la formación del nuevo Gobierno que salga de las elecciones del 29 de noviembre al que dará también un "pequeño margen de confianza" para comprobar cómo actúan. "En principio la idea es suspender hasta nuevo Gobierno", ha aseverado.

Así lo ha avanzado este lunes el presidente de UCCL en Valladolid y miembro de la Ejecutiva Nacional de la Unión de Uniones, Valentín García Fraile, en una rueda de prensa en la que ha apostado por aplazar las movilizaciones para no interferir en la campaña electoral que comenzará este viernes, 13 de noviembre.

"Los problemas siguen pero nos parece que no es el momento de volver a hacer una manifestación cuando estamos a punto de entrar en campaña electoral y esto queda aplazado", ha explicado en concreto el dirigente de UCCL-Valladolid que ha asegurado que volverán "a la carga" cuando haya nuevo Gobierno al que pedirán que tenga en cuenta la problemática que tiene el sector.

"O se toman cartas en el asunto o esto puede ser la desaparición de muchas explotaciones", ha advertido Valentín García Fraile en la rueda de prensa convocada por la Unión de Campesinos de Castilla y León que ha presentado un documento con 13 ejes prioritarios y 100 compromisos concretos para garantizar la viabilidad y el futuro del sector agrario y del medio rural a modo de "hoja de ruta" a los partidos políticos para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Laura González, miembro de la Ejecutiva Autonómica de UCCL, ha advertido de que el campo español pasa "por su peor momento" y ha vuelto a insistir en que los productores no pueden trabajar a pérdidas y con precios que no cubren gastos a lo que ha añadido la competencia desleal de las importaciones, el "exceso asfixiante" de la burocracia "y una PAC que a menudo olvida a quien realmente trabajamos la tierra", ha apostillado.

Entre las exigencias de UCCL en materia de ganadería, un sector que, según ha lamentado el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, tiene "poca importancia" en las propuestas electorales, destaca revisar el concepto de sanidad animal y ha considerado "urgentísimo" cambiar radicalmente el Real Decreto que regula la erradicación de la tuberculosis con una apuesta expresa por la vacuna, "una herramienta que ya se está probando en otros países como el Reino Unido con unos resultados francamente buenos y que aquí ni se la está ni se la espera".

A esto ha añadido la necesidad de "reducir drásticamente la población de lobos" y de indemnizar "de una forma rápida y en cuantía suficiente" a los ganaderos que sufren ataques. "Estamos conviviendo con más de 2.000 ejemplares de lobo en Castilla y León con más de 5.000 ataques por año de los declarados, porque muchos de ellos ni se declaran", ha explicado González Palacín que ha llamado a copiar el modelo de control aplicado en Noruega.

Respecto a la PAC 2028-2035, UCCL ha exigido que se mantengan al menos los 520.000 millones de presupuesto y los dos pilares y ha rechazado "en redondo" la renacionalización de la PAC ya que, de lo contrario, "dejaría de ser común". Mejorar la ley de la cadena alimentaria, cumplimiento de las cláusulas espejo en los acuerdos internacionales y simplificar la PAC son otras de las propuestas de UCCL. "Reclamamos a los partidos políticos que asuman estos 100 compromisos como un mandato de gobierno, no necesitamos ni buenas palabras, que seguramente escucharemos estos días en todos sus mítines y discursos, necesitamos soluciones y las necesitamos ya, porque el futuro, la continuidad y el relevo generacional de nuestros agricultores y ganaderos y por tanto el futuro de la alimentación de nuestras familias y de las de todos vosotros está en juego", ha zanjado Laura González.