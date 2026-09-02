La Universidad de León y Lemauto Automoción unen esfuerzos para avanzar en movilidad sostenible

La rectora de la ULE, Nuria González (centro izquierda) y el gerente de Lemauto Automoción, Roberto Rodríguez (centro derecha), en el Rectorado de León. - ULE

LEÓN 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) y Lemauto Automoción han formalizado este miércoles un convenio específico de colaboración para impulsar la movilidad sostenible de cero emisiones en el ámbito de la comunidad universitaria y desarrollar conjuntamente acciones de sensibilización y divulgación vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El acuerdo refuerza la intención de la Universidad de León por incorporar la sostenibilidad de manera transversal a su actividad y contempla actuaciones tanto en el Campus de Vegazana, en la capital leonesa, como en el Campus de Ponferrada. Así lo ha destacado la rectora, Nuria González, que ha recordado que la sostenibilidad constituye una línea de trabajo transversal para la Institución académica.

"La sostenibilidad es para la ULE una línea de trabajo transversal que queremos seguir incorporando a nuestra actividad universitaria y que debe traducirse también en actuaciones concretas que impliquen a toda nuestra comunidad", ha recalcado.

En esta misma línea, el gerente de Lemauto Automoción, Roberto Rodríguez, ha subrayado el valor de esta colaboración para una empresa de origen leonés y familiar, con más de 40 años de presencia en la provincia, y ha puesto en valor la oportunidad de contribuir, junto a la Universidad, a avanzar hacia un futuro más sostenible, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Para Roberto Rodríguez es "un orgullo" poder colaborar con la Universidad de León, especialmente en acciones que contribuyen a que la sociedad avance hacia un futuro mejor y a que la provincia de León crezca de una manera sostenible.

CONVENIO

El acuerdo contempla la cesión de dos vehículos, de 'etiqueta 0' o 'ECO', para uso de la Universidad, destinados a cubrir necesidades operativas, de representación o de movilidad, así como la organización de charlas, talleres y jornadas de concienciación sobre tecnologías de conducción eficiente, vehículos de cero emisiones y nuevas alternativas de movilidad limpia dirigidas al estudiantado, al personal docente e investigador y al personal técnico, de gestión y de administración y servicios.

La colaboración incluye asimismo la posibilidad de realizar pruebas de conducción de vehículos ecológicos para miembros de la comunidad universitaria y el asesoramiento a la Universidad en el despliegue de infraestructuras de recarga en sus campus.

OTRAS LÍNEAS DE COLABORACIÓN

Dentro de este marco, Lemauto Automoción también participará en actividades de divulgación relacionadas con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que organice la Universidad, así como en la concesión de, al menos, una beca para la realización de prácticas académicas externas por parte del alumnado de la Universidad de León.

La colaboración permitirá así trasladar el compromiso de ambas entidades con la sostenibilidad a iniciativas concretas que impliquen a la comunidad universitaria y contribuyan a avanzar hacia una movilidad más limpia y responsable en los campus de la Universidad de León.