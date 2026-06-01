La Universidad de Salamanca abre el miércoles la preinscripción para 90 alumnos del nuevo Grado de Veterinaria

Presentación del nuevo Grado de Veterianaria de la USAL. - USAL

SALAMANCA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo título de grado en Veterinaria en la Universidad de Salamanca (USAL) abre su preinscripción este miércoles, 3 de junio, con 90 plazas en su primer curso.

Se trata de unos estudios con el innovador enfoque 'One Health', que reconoce que la salud de las personas está estrechamente ligada a la de los animales y el medio ambiente, ha señalado la Universidad en un comunicado recogido por Europa Press.

La titulación ha recibido el pasado viernes el informe favorable de la Agencia para Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl), requisito para comenzar su puesta en marcha en el próximo curso 2026-27.

El plazo de preinscripción arranca en todas las titulaciones de grado y dobles grados de la Universidad de Salamanca, que ofrece un total de 95.

Estudiantes, empresas, emprendedores y grupos de investigación convivirán y generarán un ecosistema formativo y un nuevo polo económico del que se beneficiará toda la sociedad, ha apuntado la USAL.

En concreto, el nuevo grado en Veterinaria de la Universidad de Salamanca contará con 90 plazas en su primer curso. Las clases se impartirán en la nueva Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, en el sector de La Platina, junto al Campus Miguel de Unamuno, donde también se ubican la incubadora de empresas del sector tecnológico del Ayuntamiento (Abioinnova), la nueva sede del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (Irnasa-CSIC) y el Centro de Transferencia de Conocimiento de la Diputación de Salamanca.

INSTALACIONES

De forma complementaria a la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, los estudiantes del grado en Veterinaria contarán para sus prácticas con una nueva sala de disección, ubicada en los espacios de la Escuela de Capacitación Agraria que ha cedido la Diputación de Salamanca a la Universidad.

La licitación de esta infraestructura, que incluye aulas de formación, una cámara fría, un túnel de congelación y zona de acondicionamiento de muestras, ya se ha tramitado por vía de urgencia.

La previsión es que las obras, con un presupuesto de 841.000 euros (IVA incluido) sufragados en gran medida por la Diputación y un plazo de ejecución de tres meses, empiecen este verano.

Además, las dependencias del nuevo grado en Veterinaria se ampliarán en los siguientes meses con la construcción de un hospital nuevo y pronto comenzará también la construcción de un nuevo centro formativo, una incubadora de empresas y un centro de emprendimiento.

Estas infraestructuras estarán también en La Platina, lo que dará lugar a un corredor agroveterinario con infraestructuras de última generación, como han subrayado desde la Universidad de Salamanca.

"Queremos que nuestros estudiantes se formen junto a empresas y en los mismos laboratorios que ellos trabajan, por eso, el centro formativo estará formado por laboratorios de transferencia tecnológica y espacios clínicos", ha explicado el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado.

EQUIPO DOCENTE

Para la puesta en marcha de la titulación, la Universidad de Salamanca cuenta ya con profesorado especializado procedente de varias facultades (Medicina, Farmacia y Biología, entre otras). Además, está en proceso la contratación de docentes con conocimientos propios de determinadas áreas de la Veterinaria.

El nuevo grado en Veterinaria tiene 300 créditos ECTS, que se organizan en cinco cursos, y su implantación será progresiva hasta el curso 2030-31.

La implantación del Grado en Veterinaria de la Universidad de Salamanca se justifica plenamente, como ha indicado la USAL, por la singularidad agroganadera de las provincias de implantación de la Universidad (Salamanca, Ávila y Zamora), así como por la demanda existente de profesionales especializados y la posibilidad de crear sinergias estratégicas con la actual oferta académica e investigadora de la USAL.

Los futuros veterinarios se formarán como expertos en el control de enfermedades y zoonosis; aprenderán regulación y buenas prácticas para asegurar el bienestar de los animales durante su traslado y manejo, aspecto de creciente importancia social; y adquirirán conocimientos sobre producción animal, sanidad, reproducción y control de explotaciones.

"El grado en Veterinaria de la USAL proporcionará profesionales altamente cualificados para este sector clave, impulsando su modernización, eficiencia y sostenibilidad, y contribuirá significativamente al desarrollo de la salud pública y el equilibrio territorial, a la vez que da respuesta a la realidad socioeconómica del entorno y a la vocación científica e investigadora de la USAL en el ámbito biosanitario", ha asegurado Corchado.