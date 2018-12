La Universidad de Salamanca cierra un "gran año" y toma impulso hacia el futuro

Publicado 30/12/2018 13:14:39 CET

SALAMANCA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La celebración del octavo centenario de la Universidad de Salamanca no para, tiene concedidos beneficios fiscales hasta 2020 y los eventos no han terminado, no obstante 2018 quedará marcado como el año "central" de una efeméride que ha impulsado su marca, ya de por sí internacional.

En el balance de lo que ha sido este ejercicio, su rector, Ricardo Rivero, ha insistido en el trabajo de la institución para proyectarse en el exterior, un propósito que, sumado al resto de objetivos alcanzados, ha servido para "generar oportunidades" y potenciar el hecho de que la USAL es "una gran universidad".

Su repercusión se puede validar, por ejemplo, con los 24.000 asistentes contabilizados en los 63 congresos internacionales y en el más de un centenar de reuniones que se han enmarcado dentro del octavo centenario y que han abarcado todos los campos del saber, ha reconocido el vicerrector responsable de esta efeméride, Enrique Cabero.