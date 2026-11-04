La Universidad de Valladolid analiza este jueves el impacto ambiental de la IA y los centros de datos

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Inteligencia Artificial de la Universidad de Valladolid (UVa) ha organizado para este jueves, 4 de noviembre, la jornada 'Inteligencia Artificial y Sostenibilidad', un encuentro destinado a abordar el impacto ambiental y territorial derivado del rápido avance de la inteligencia artificial y de la proliferación de nuevos centros de datos.

La cita se celebrará de 16.00 a 18.00 horas en el aula 2304 de la Escuela de Ingenierías Industriales con el fin de debatir sobre el elevado consumo energético y las necesidades hídricas de estas infraestructuras frente a las oportunidades de desarrollo tecnológico que plantean.

La apertura del acto correrá a cargo del vicerrector de Sostenibilidad y Responsabilidad Social de la Universidad de Valladolid, Luis Javier Miguel González. Tras las ponencias individuales de los participantes, el director del Centro de Inteligencia Artificial, David Escudero, será el encargado de moderar una mesa redonda orientada a poner en común las diferentes perspectivas de los ponentes y favorecer un intercambio plural de ideas sobre cómo conciliar la transformación digital con un uso responsable de los recursos.

En el ámbito de la investigación y la conservación, el encuentro contará con la intervención de Manuel García Domínguez, investigador predoctoral del CSIC y de la Universidad Carlos III de Madrid y miembro de Ecologistas en Acción, quien analizará los problemas de consumo energético e implicaciones sociales de estas instalaciones.

Por su parte, la profesora de la Universidade da Coruña y subdirectora de la Cátedra UDC-Inditex de IA en Algoritmos Verdes, Laura Morán Fernández, presentará estrategias de desarrollo de 'software' y algoritmos de aprendizaje automático orientados a reducir los recursos computacionales precisos.

Desde la perspectiva empresarial e industrial, el director general de Equinix España, Valentín Paniagua Martínez, detallará las actuaciones dirigidas a optimizar la sostenibilidad y la eficiencia operativa dentro de los centros de datos y las infraestructuras digitales. Asimismo, el cofundador y director tecnológico de Hiili y profesor titular de la Universidad Carlos III de Madrid, Ángel Cuevas Rumín, expondrá diversas soluciones técnicas destinadas a medir y recortar tanto la huella de carbono como el gasto de energía de los servicios digitales.

Por último, el coordinador de Digitalización de la Asociación Española de Normalización (UNE), José Antonio Jiménez Caballero, explicará el papel que desempeñan los estándares técnicos y las normas formales a la hora de evaluar el impacto ambiental en los sistemas computacionales. Con estas aportaciones, el foro pretende contrastar visiones entre la academia, el tejido productivo y la regulación para explorar modelos tecnológicos más eficientes y sostenibles.