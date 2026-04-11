Las universidades españolas analizarán en la ULE los retos de la empleabilidad en unas jornadas el 16 y 17 de abril

LEÓN, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León se convertirá los días 16 y 17 de abril en el punto de encuentro del sistema universitario español en materia de empleabilidad con la celebración de las XIII Jornadas de Observatorios de Empleo Universitario promovida por la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE).

Las jornadas reunirán a representantes de universidades de todo el país, tanto cargos de gestión con responsabilidad en materia de empleabilidad como personal técnico de los observatorios de empleo universitario, configurando un espacio de encuentro, reflexión y trabajo conjunto en torno al análisis de la inserción laboral del estudiantado y egresados universitarios.

El programa abordará cuestiones estratégicas para el presente y el futuro de estos observatorios, combinando conferencias especializadas, intercambio de experiencias y sesiones prácticas, según ha detallado la universidad a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Entre los contenidos destacan el análisis del sello ANECA de Emprendimiento y Empleabilidad, los principales sistemas nacionales de referencia en el seguimiento de la inserción laboral universitaria, como EILU y SIIU, así como la presentación de buenas prácticas desarrolladas por distintas universidades.

Asimismo, el encuentro incluirá experiencias de carácter regional y local, junto con un taller específico orientado al análisis avanzado de datos procedentes de encuestas de inserción laboral, con el objetivo de reforzar las capacidades técnicas en la explotación e interpretación de estos indicadores.

HERRAMIENTAS CLAVE

La rectora de la Universidad de León, Nuria González, ha subrayado la importancia del análisis de la inserción laboral y del seguimiento de las trayectorias profesionales como herramientas clave para anticipar necesidades, mejorar la oferta formativa y contribuir al desarrollo social y territorial.

Asimismo, ha destacado el "firme compromiso" de la Universidad de León con la formación integral de su estudiantado y con la mejora continua de la empleabilidad de sus egresadas y egresados, en un proceso que integra la excelencia académica, la orientación profesional y la colaboración con el entorno socioeconómico.

Las jornadas constituyen, ha sostenido, una "valiosa oportunidad" para reforzar la cooperación entre universidades, compartir herramientas y metodologías y generar sinergias con otros agentes públicos y privados y avanzar de manera conjunta en la mejora de la empleabilidad.

Precisamente, la rectora de la ULE presidirá la inauguración oficial del encuentro, en la que también participarán el presidente de la Comisión Sectorial de CRUE-Asuntos Estudiantiles y rector de la Universidad de Almería, José Joaquín Céspedes Lorente, y la vicerrectora de Emprendimiento, Empleabilidad y Formación Permanente, María José Vieira.

Para la Universidad de León, la celebración de este encuentro supone una oportunidad para consolidar su papel como sede de referencia en la organización de iniciativas de ámbito nacional vinculadas a la empleabilidad universitaria, así como para proyectar la ciudad de León como espacio de diálogo, trabajo colaborativo y generación de conocimiento compartido.

Para más información se puede consultar la web https://fgulem.unileon.es/jornadasobservatoriosule/