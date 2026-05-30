El universo creativo de Juan Carlos Mestre inunda la Panera de Gordoncillo (León) con una muestra producida por el ILC

El universo creativo de Juan Carlos Mestre inunda la Panera de Gordoncillo gracias a una gran exposición producida por el ILC
El universo creativo de Juan Carlos Mestre inunda la Panera de Gordoncillo gracias a una gran exposición producida por el ILC - DIPUTACIÓN DE LEÓN
Europa Press Castilla y León
Publicado: sábado, 30 mayo 2026 18:45
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   LEÓN, 30 May. (EUROPA PRESS) -

   El Instituto Leonés de Cultura de la Diputación Provincial ha diseñado y producido para la villa de Gordoncillo una amplia exposición, 'Juan Carlos Mestre: la creatividad como clamor emergente de libertad', que podrá contemplarse en el Museo de la Industria Harinera de Castilla y León (MIHACALE), la popular Panera, hasta el próximo 30 de septiembre y que incluye obras de más de sesenta creadores --la mayoría vinculados a las comarcas leonesas-- en todo tipo de formatos, lenguajes y estilos.

   Este sábado, 30 de mayo, ha tenido lugar la inauguración de la misma con motivo de la entrega al poeta y artista plástico villafranquino del premio Semilla de Oro que concede el Ayuntamiento de Gordoncillo y del reconocimiento público a su persona y su legado por parte de la sociedad y la cultura de esta tierra.

   Así, Mestre toma el relevo de la docente, investigadora y crítica Irene Andres-Suárez y de los escritores Juan Pedro Aparicio (2024), Antonio Gamoneda (2023) y Luis Mateo Díez y José María Merino (2022) en la posesión de un galardón íntimamente ligado al hecho literario y enmarcado en el ciclo 'Letras en la Panera'.

   El director de Arte y Exposiciones del ILC, Luis García Martínez, ha señalado que en este espacio singular del MIHACALE, almacén y productor de harinas, materia prima esencial del alimento humano, el pan se fusiona con la creación y la poesía como alimentos del espíritu, y "vuelve de esta forma y con este sencillo homenaje a las raíces embrionarias y nutricionales de Juan Carlos Mestre, la panadería de su padre, que alimentó su cuerpo y también su alma".

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