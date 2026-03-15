UPL no logra el objetivo de lograr grupo propio y abre la puerta a constituir uno mixto con otras fuerzas políticas

La candidata de UPL a la Presidencia de la Junta, Alicia Gallego (centro), acompañada por los números dos y tres de la candidatura leonesista, Luis Mariano Santos y Rosa María Quintanilla. - EUROPA PRESS

LEÓN, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata de UPL a la Presidencia de la Junta, Alicia Gallego, se ha mostrado satisfecha del resultado obtenido, que da a la formación leonesista tres procuradores, los mismos que en la anterior legislatura, aunque no ha logrado el objetivo de conseguir el cinco por ciento necesario para formar grupo propio en las Cortes y ha dejado la puerta abierta a formar grupo mixto con otras formaciones políticas.

"Nosotros estamos satisfechos sobre todo de una cuestión clara, que es que la UPL se ha consolidado como partido político, siendo la tercera fuerza política en la provincia de León", ha señalado, al tiempo que ha sostenido que la UPL "no renunciará nunca" a su objetivo, centrado en constituir grupo parlamentario propio y en lograr la autonomía leonesa.

Gallego ha destacado la importancia de que la formación leonesista sea de nuevo la tercera fuerza política en León y, a pesar de no haber conseguido el grupo parlamentario propio, la líder leonesista ha dejado la puerta abierta a constituir un grupo mixto con otras fuerzas políticas. "Estamos abiertos a trabajar y a buscar la forma que más convenga a la UPL y, sobre todo, a los ciudadanos de León", ha recalcado.

Asimismo, ha puesto en valor los más de 50.000 votos obtenidos y los más de 50 municipios en los que la UPL ha sido la fuerza más votada. "El porcentaje nos indica que seguimos estando ahí presentes, que tenemos fuerza, que vamos a seguir consolidando nuestra estructura orgánica porque en las elecciones municipales vamos a seguir dando la batalla", ha apostillado.

A partir de ahora la UPL afronta su labor con ganas de trabajar, de luchar por la provincia, por la Región Leonesa y de buscar en los próximos cuatro años alcanzar el objetivo de que la autonomía sea una realidad.

LOS PRESUPUESTOS, HERRAMIENTA "FUNDAMENTAL"

Alicia Gallego ha felicitado al PP por el resultado obtenido, aunque ha advertido que no cuenta con la mayoría absoluta necesaria y ha apuntado que los Presupuestos de la Comunidad son la herramienta "fundamental" para saber cuál es la hoja de ruta de la autonomía, las inversiones y los proyectos.

"Llevamos sin presupuestos no sé cuántos años. Esperemos que el PP recapacite, esperemos que sepa que los presupuestos son necesarios y la UPL va a ser reivindicativa, pero también va a mostrar ese apoyo si realmente fuera necesario para que esa inversión llegue a León y todos esos proyectos anclados sean una realidad", ha añadido.

En cuanto a un posible pacto de gobierno entre PP y Vox, se ha preguntado "cómo de difícil" se lo pondrá Vox porque "parece que los acuerdos se toman en Madrid en todos los sentidos". En esta misma línea, ha reiterado la "obsesión" de las grandes formaciones políticas de "traer a los líderes nacionales" y se ha preguntado qué propuestas han realizado los grandes líderes políticos para solucionar los problemas de los ciudadanos leoneses.

Los tres procuradores de la formación leonesista con representación en las Cortes son Alicia Gallego, el procurador y alcalde de Cistierna Luis Mariano Santos y la concejala del Ayuntamiento de Sahagún, Rosa María Quintanilla.

La líder leonesista se ha pronunciado de este modo en el Hotel Infantas de León, donde ha seguido el escrutinio con numerosos representantes de la formación política, entre ellos Luis Mariano Santos; el vicepresidente de la Diputación de León y responsable del área de Infraestructuras, Roberto Aller o el portavoz de UPL en el Ayuntamiento de León, Eduardo López Sendino.

