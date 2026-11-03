UPL pide acabar con el "castigo crónico" en las cuentas y Mañueco ironiza sobre el rechazo previo

VALLADOLID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto y procuradora de UPL, Alicia Gallego, ha exigido este martes a la Junta de Castilla y León que corrija el "castigo crónico" que, según ha asegurado, realiza con cada proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma a las provincias de León, Zamora y Salamanca para evitar el "declive" al que lleva esa inercia.

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha ironizado con que UPL ya tenía claro qué iba a hacer en la tramitación del proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2027. "Eso no es traer muchas ganas de dialogar, no tener voluntad de diálogo y de debate", ha reprochado Fernández Mañueco a Gallego a la que ha recordado que tiene "la oportunidad" de mejorar el proyecto de presupuestos de la Comunidad durante su tramitación.

Dicho esto ha advertido a los leonesistas que no cuenten con el Gobierno de Castilla y León "si quieren hacerse las víctimas y tirar de ese victimismo y buscar tratos preferentes". "¿Cuál es el modelo que quieren traer aquí para dialogar, debatir y pactar unos presupuestos?", ha preguntado Fernández Mañueco a la también alcaldesa de Santa María del Páramo que ha defendido que en su ayuntamiento "las cosas suceden con la democracia adecuada".

"Escuchar es de sabios y nosotros lo practicamos todos los días, cosa que usted no ha hecho", ha reprochado Gallego al presidente de la Junta al que ha recordado que mantiene prorrogadas las cuentas de 2024.