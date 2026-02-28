UPL promoverá un plan de fomento económico para La Bañeza tras el "abrupto cierre" de La Azucarera

La candidata de UPL a la Presidencia de la Junta, Alicia Gallego - UPL

LEÓN, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unión del Pueblo Leonés (UPL) promoverá un plan de fomento económico para La Bañeza con el objetivo de que se dirija una inversión suficiente desde la Junta para la generación de empleo, empresas e industria ante el "abrupto cierre" de La Azucarera.

Así lo ha avanzado la candidata leonesista, Alicia Gallego, durante su visita este sábado a La Bañeza en la que ha criticado "el escaso compromiso" de la Administración autonómica con esta comarca "tan golpeada" con estas últimas decisiones y que recibieron medidas "claramente insuficientes" para paliar el cierre de la Azucarera.

"Llega el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y cree que solo con ventajas fiscales para una ciudad como La Bañeza es suficiente, pero la Administración autonómica debe ser garante a la hora de generar empleo e industria, que para eso es su competencia", ha remarcado.

Por este motivo, ha considerado "de vital importancia" que se desarrollen planes de fomento económico que puedan atraer empresas y que generen empleo y oportunidades.

"Pese a que haya quien quiera culpar a UPL de nefastos cierres", ha sostenido Gallego, la postura de UPl es "siempre la misma y no cambia dependiendo de la posición que se desempeñe".

De esta manera, ha puesto de relieve cómo para el último anteproyecto de presupuestos de la Comunidad la formación presentó una serie de enmiendas con el objetivo de mejorar varias infraestructuras como la León-Bragança, la La Bañeza-Castrocontrigo (LE-125) o la León-Santa María del Páramo (CL-622) que redundarían positivamente en la comarca.