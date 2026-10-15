UPL tacha las cuentas de "engaño manifiesto y burdo" que no ha mantenido lo prometido para 2026, año electoral

VALLADOLID 15 Oct. (EUROPA PRESS) - La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto y procuradora de UPL, Alicia Gallego, ha tachado el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2027 elaborado por el Gobierno PP-Vox de "engaño manifiesto y burdo" y ha lamentado además que no haya mantenido lo que se consignó en las cuentas elaboradas para 2026 que finalmente no vieron la luz.

Gallego ha considerado que el PP utilizó el proyecto de presupuestos de 2026 "como un arma electoral" e incluyó una serie de cantidades que no ha consignado en el de 2027, cuando son "los más altos y los más buenos".

"En este proyecto ni siquiera son capaces de mantener, es un engaño manifiesto y burdo", ha ironizado la leonesista que ha anunciado enmiendas a un proyecto de presupuestos que, según ha insistido, no solucionará los problemas de León, Salamanca y Zamora.