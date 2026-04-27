El uso del baño provoca una pelea con machetes, navajas y amenazas entre tres compañeros de piso en Valladolid

Archivo - Sucesos.- Ingresa en prisión un detenido en Villanueva de la Serena buscado por numerosas requisitorias judiciales - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tres compañeros de piso en Valladolid se encuentran en libertad con cargos después de ser detenidos al protagonizar una pelea con armas blancas, puñetazos y amenazas de muerte por el uso compartido del baño.

Los hechos se produjeron el pasado 25 de abril sobre las 12.00 horas cuando agentes uniformados de la Policía Nacional se presentaron en el domicilio después de que una llamada alertara de que se estaba produciendo una fuerte discusión con gritos y amenazas.

A la llegada de los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano al lugar se encontraron con tres varones, que compartían el domicilio, en gran estado de nerviosismo. Los agentes se entrevistaron con ellos al objeto de averiguar qué había ocurrido exactamente, detallan desde la Comisaría Provincial a través de un comunicado.

Según las distintas partes, el uso del baño común de la vivienda había provocado la discusión entre dos de los moradores, que había ido adquiriendo cada vez más intensidad, hasta acabar con los dos hombres amenazándose de muerte y un tercer ocupante de la vivienda tomando partido por uno de los dos.

Los varones reconocieron haberse amenazado empleando un machete de cocina que uno de ellos arrojó contra otro no llegando a alcanzarle y dejando un corte en la pared que los policías apreciaron a simple vista. El otro hombre a su vez había empleado una navaja de afeitar para amenazar de muerte a su compañero de piso, amenazas similares a las que todos los intervinientes en la discusión habían efectuado.

Los compañeros de piso habían llegado a las manos presentando uno de ellos erosiones en la cara y un hematoma en la cabeza. Por todo esto los agentes de Policía Nacional procedieron a la detención de los tres hombres como presuntos autores de un delito de amenazas graves y a su traslado a un centro médico para ser asistidos de las heridas que presentaban y posteriormente a dependencias policiales para su custodia.

Los tres detenidos, que carecen de antecedentes excepto uno de ellos a quien le constan dos detenciones, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente que ha decretado su libertad.