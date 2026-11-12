La UTE de Siotek Ingeniería y EOS Diseño, adjudicataria del proyecto del fondo sur del José Zorrilla por 362.273 euros

VALLADOLID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de Contratación del Área de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid ha acordado adjudicar a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Siotek Ingeniería y EOS Diseño y Edificación la redacción del proyecto de cerramiento del fondo sur del estadio José Zorrilla, con un presupuesto de 362.272,82 euros más impuestos.

Según se recoge en la Plataforma de Contratación del Sector Público, la propuesta de adjudicación se adoptó por unanimidad en la reunión de la Mesa de Contratación celebrada el pasado lunes, 9 de noviembre, en la que también se acordó excluir del proceso las ofertas presentadas por Ingeniería, Estudios y Proyectos Europeos y por Nuve Arquitectos, la primera por "incumplir las condiciones exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas" y la segunda, porque no puede ser cumplida en los términos propuestos.

Así, la oferta considerada más ventajosa es la presentada por la UTE entre la empresa santanderina Siotek Ingeniería y la madrileña EOS Diseño, a la que se requiere para la presentación de la documentación previa necesaria para la adjudicación.

Esta propuesta era, además, la mejor puntuada según el informe de valoración de las ofertas.

El coste propuesto de las obras es de 362.272,82 euros (más IVA), mientras que el plazo planteado, de tres meses, se rebaja en cuatro días.

El Ayuntamiento de Valladadolid se comprometió a ejecutar este proyecto en el protocolo firmado con el club blanquivioleta el pasado mes de marzo de 2026 por el cual la entidad ejecutaría obras de mejora interior, en los accesos y en los Anexos y el Consistorio se encargaría del cerramiento del fondo sur.

La actuación se enmarca de forma directa dentro del Protocolo Estratégico de Actuación Conjunta suscrito entre el Ayuntamiento de Valladolid y el Real Valladolid C.F. Con esta iniciativa institucional, la Administración pretende dotar al Estadio José Zorrilla de una infraestructura homogénea en su anillo superior, lo que denomina como "efecto Bombobera", en referencia al conocido estadio del equipo argentino Boca Juniors, en Buenos Aires.

El fin primordial radica, por un lado, en corregir las deficiencias que la configuración actual de la grada presenta desde el punto de vista de la protección de los espectadores ante las incidencias meteorológicas y, por otro, elevar el aforo de la instalación hasta alcanzar un aforo total definitivo de 32.000 espectadores que permita dar cumplimiento a los estándares normativos del Nivel 4 de la UEFA.

Dentro de estas labores de modernización y optimización patrimonial, se encuadra la prestación del servicio pretendida con este contrato.