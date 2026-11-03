La UVA programa más de un centenar de actividades en la Semana de la Ciencia 2026 en sus cuatro campus

VALLADOLID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Valladolid (UVA) participa del 7 al 15 de noviembre en una nueva edición de la Semana de la Ciencia de Castilla y León con 102 actividades de divulgación científica gratuitas en sus cuatro campus.

Coordinada por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UVadivulga), la programación contará con la participación de cerca de 400 investigadores e investigadoras y permitirá conocer "de primera mano" el trabajo desarrollado por esta institución académica, informa la institución académica a través de un comunicado.

Charlas, talleres, visitas a laboratorios, exposiciones y experiencias participativas acercarán el conocimiento científico a públicos de diferentes edades, desde el alumnado de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional hasta el público universitario y general.

La iniciativa pretende fomentar "el interés por la ciencia, despertar vocaciones investigadoras y mostrar cómo el conocimiento contribuye a afrontar los retos de la sociedad actual".

La oferta de actividades abarca "un amplio abanico" de disciplinas, añade la UVA.

En el ámbito de la salud, se abordarán cuestiones relacionadas con el funcionamiento del cerebro, la genética, la biomedicina, la oftalmología, la alimentación saludable y la salud mental. También tendrán cabida la robótica y la inteligencia artificial aplicadas al cuidado de las personas.

La tecnología y la innovación protagonizarán propuestas sobre algoritmos, desinformación en las redes sociales, computación, física y refrigeración de centros de datos. A ellas se sumarán actividades sobre sostenibilidad, cambio climático, biodiversidad, gestión de los recursos hídricos, salud del suelo, agricultura y eficiencia energética.

Las humanidades y las ciencias sociales completarán esta programación multidisciplinar con iniciativas sobre arqueología, historia, patrimonio artístico, literatura, lenguas y comunicación. Asimismo, se explorarán fenómenos como la publicidad encubierta en redes sociales y la alfabetización mediática, con el objetivo de promover una mirada crítica ante la información que circula en el entorno digital.

La programación completa, con los horarios, los espacios y las condiciones de participación de cada propuesta, puede consultarse en la web de la Semana de la Ciencia de Castilla y León y en la web de UVadivulga.

TODOS LOS CAMPUS

Los campus de Palencia, Segovia, Soria y Valladolid ofrecerán una programación diversa, vinculada a sus respectivas áreas de conocimiento y a las principales líneas de investigación de la Universidad de Valladolid.

Así, en el Campus de La Yutera, en Palencia, las propuestas se centrarán en las ciencias agroforestales, la conservación del suelo, la vegetación urbana, el cambio climático y la gestión de los recursos naturales. También se abordarán el aprovechamiento sostenible de materiales, la alimentación y la comunicación científica.

El Campus María Zambrano, en Segovia, acogerá actividades sobre percepción visual y procesos cognitivos, comunicación digital y análisis crítico de la publicidad y la información en redes sociales. La programación incluirá, además, iniciativas relacionadas con el desarrollo urbano y la divulgación científica en el medio rural.

En el Campus Duques de Soria, los participantes podrán acercarse a investigaciones sobre salud, funcionamiento cerebral y nuevas terapias, además de experimentar con conceptos científicos mediante actividades prácticas. El patrimonio, el arte, la literatura y las lenguas tendrán también un lugar destacado, con propuestas que conectan la investigación humanística con la sociedad.

Por su parte, el campus de Valladolid reunirá actividades sobre biomedicina, genética, neurociencia, química, física, inteligencia artificial, robótica y sostenibilidad.

Las propuestas permitirán conocer el trabajo de los equipos investigadores en distintos ámbitos, junto con iniciativas dedicadas a la historia, la arqueología, la alimentación, la comunicación y las tecnologías emergentes, añade la información.

El vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales de la Universidad de Valladolid, José Ramón González García, destaca el valor de esta iniciativa para acercar el conocimiento a la sociedad y reconoce la implicación del personal investigador en esta tarea.

"Esta diversidad de contenidos refleja la amplitud de la actividad investigadora de la UVa y el compromiso de su comunidad universitaria con la divulgación y la transferencia social del conocimiento. La participación de alrededor de 400 investigadores e investigadoras pone de manifiesto la implicación del personal docente e investigador en la tarea de compartir los resultados de su trabajo y fomentar el interés por la ciencia", ha subrayado.