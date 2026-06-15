UVA y Renault Grupo refuerzan su colaboración una cátedra centrada en innovación tecnológica y transformación digital

El rector de la Universidad de Valladolid en funciones, Antonio Largo, y el director del Centro I+D+i de Renault Group, César Lorenzo, suscriben el convenio de colaboración. - RENAULT GROUP

VALLADOLID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Valladolid (UVA) y Renault Group han firmado un convenio con el que refuerzan su histórica colaboración con una cátedra centrada en la innovación tecnológica y la transformación digital con el impulso a la transferencia de conocimiento y el desarrollo conjunto de I+D+i que supondrá la puesta en marcha de laboratorios especializados en Telecomunicaciones, Ingeniería Industrial y Ciencias, además de cursos, retos técnicos y proyectos en áreas clave como baterías, vehículo eléctrico y tecnologías digitales.

El rector de la Universidad de Valladolid en funciones, Antonio Largo, y el director del Centro I+D+i de Renault Group, César Lorenzo, han suscrito este acuerdo por el que se crea la cátedra.

El objetivo es fomentar la cooperación y transferencia de conocimiento entre esta empresa automovilística, con una fuerte presencia en Valladolid, y la institución académica, para lo cual se acercará la actividad I+D+i de las dos instituciones y se aprovechará el potencial docente de la UVA, han informado a Europa Press fuentes de la marca del rombo.

Esta cátedra se enmarca en una relación consolidada de décadas entre Renault Group y la Universidad de Valladolid, que incluye colaboraciones docentes, proyectos de I+D+i y la incorporación de un elevado número de egresados de la UVA al centro I+D+i de Renault Group en Valladolid.

Dirigida por Juan Carlos Aguado, profesor del Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones e Ingeniería Telemática, entre sus actividades figurarán la puesta en marcha de aulas y laboratorios centrados en innovación tecnológica con alto impacto en el sector productivo industrial y tecnológico de Castilla y León.

Al tener un enfoque multidisciplinar, la Universidad de Valladolid dispondrá de tres laboratorios en centros vinculados a la cátadra. En concreto, se pondrá en marcha el laboratorio 'Renault Group Mobility & Innovation for Digitalization Lab (R-MIND Lab)' en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación; el 'Renault Group Innovación en Sistemas y Software del Vehículo (RISSV)' en la Escuela de Ingenierías Industriales y el laboratorio 'Rrenault Group ElectroFAB (Frontiers in Advanced Batteries)' en la Facultad de Ciencias.

ACTIVIDADES

La Cátedra Renault Group organizará cursos y retos técnicos que apoyen la formación especializada en tecnologías avanzadas y atraigan talento, e igualmente apoyará proyectos de investigación en el ámbito de todas las tecnologías necesarias para la innovación y transformación digital, abarcando desde química de baterías y simulación de nanomateriales hasta tecnologías para la implantación segura del vehículo eléctrico y conectado.

En sus planes está igualmente la cofinanciación de un Máster oficial en Ciencias Aplicadas a la Tecnología (MUCAT) cuya implantación se hará efectiva en el curso 26/27.

Este Máster, orientado a las tecnologías emergentes, pretende formar a los alumnos en tecnologías punteras a través de una metodología que utilizan las universidades más avanzadas del mundo (MIT, ETH Zürich, École des Mines-ParisTech, etcétera).

La ingeniería I+D+i de Renault Group acogerá a estudiantes en sus equipos, participará en la cotutela de trabajos de fin de máster, asumirá una aportación anual al programa y además tendrá una implicación activa mediante charlas, hackáthones y otros proyectos e iniciativas,

Desde hace varios meses, esta iniciativa ha hecho posible que equipos de ingeniería del centro de I+D+i de Renault Group en Valladolid se encuentran trabajando en la puesta en marcha de varias líneas de investigación en colaboración con la UVA, lo que supone crear un ecosistema de trabajo que fomente la relación Universidad-Empresa y perennice ciertas tecnologías punteras en la región.