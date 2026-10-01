La UVA reúne el 6 de octubre a los mayores exportes del país para abordar los "mayores desafíos" en salud pública

Cartel de las Jornadas 'Detectives de Virus'. - CSIC

VALLADOLID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid (UVA) acogerá el próximo 6 de octubre la jornada 'Detectives de virus. Cómo la ciencia sigue el rastro de las enfermedades emergentes', que contará con los mayores especialistas en virus, vacunas y resistencia a los antibióticos del país con el objetivo de acercar a la ciudadanía algunos de los "mayores desafíos" en materia de salud pública.

La actividad, que está organizada por el Instituto de Biomedicina y Genética Molecular (IBGM, centro mixto CSIC-UVa), en colaboración con la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la UVA y la PTI+ Salud Global del CSIC, se celebrará a las 19.30 horas en el Aula Mergelina de la Facultad, según ha trasladado la organización a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El programa girará en torno a la aparición de nuevas enfermedades infecciosas, el impacto de la globalización en su propagación o el desarrollo de herramientas para prevenirlas y controlarlas estarán en el centro del debate.

La jornada comenzará a cargo de la profesora de Investigación del CSIC y directora del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA-CSIC), Noemí Sevilla, especialista en virología e inmunología que ha liderado proyectos sobre virus emergentes como la lengua azul, la fiebre aftosa o virus con potencial zoonótico como Crimea-Congo, Lassa o hantavirus.

De esta forma, en su charla analizará los factores que favorecen la aparición y propagación de enfermedades emergentes y el papel de la vigilancia científica y las vacunas en su control.

La segunda ponente será de la investigadora científica del CSIC en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO-CSIC), Margarita del Val, una de las voces más reconocidas de la divulgación científica en España, que coordina junto al demógrafo Diego Ramiro la PTI+ Salud Global del CSIC, una red interdisciplinar integrada por más de 180 grupos de investigación.

Por ello, durante la jornada explicará la importancia de la vacunación a lo largo de toda la vida y su papel en la prevención de enfermedades infecciosas.

Además, la sesión contará también con la participación del catedrático e investigador de la Unidad Mixta FISABIO-Universidad de Valencia, Fernando González-Candelas, autor de más de 250 publicaciones científicas, es una referencia internacional en epidemiología molecular, evolución de virus y bacterias y bioinformática aplicada a la salud pública.

Su intervención abordará la creciente amenaza de las resistencias a los antimicrobianos, considerada por la comunidad científica una de las principales crisis sanitarias de las próximas décadas.

La actividad estará abierta a toda la comunidad universitaria y al público general interesado en la ciencia y la salud, con entrada libre hasta completar aforo, aunque la organización recomienda realizar inscripción previa, ya que las personas inscritas tendrán prioridad de acceso. Asimismo, quienes no puedan asistir presencialmente podrán seguir la jornada en directo a través del canal 'UVa_Online'.