El cartel de Valladolid Living & Build NextGen 2026. - NEXTGEN

VALLADOLID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Valladolid acogerá el próximo 3 de diciembre el encuentro Living & Build NextGen 2026, una jornada organizada por el Ayuntamiento, la CEOE, la Cámara de Comercio de Valladolid y Gedeth Network para conectar a inversores nacionales e internacionales con proyectos de construcción, promoción inmobiliaria y desarrollo urbano inteligente de la ciudad.

El encuentro pondrá el foco en los segmentos donde la demanda está más tensionada, entre ellos, vivienda joven y asequible, 'coliving' y 'flex living', residencias de estudiantes y alojamiento para profesionales remotos, así como en el debate sobre vivienda asequible, colaboración público-privada, criterios ESG e industrialización, según ha trasladado la organización en un comunicado recogido por Europa Press.

La jornada, que tendrá lugar en el Espacio Sibaritas, en la avenida Salamanca, 59, contará con la participación del presidente y CEO de RINA RE Iberia, Roberto Rey; el director general de Iberaval, Pedro Pisonero Pérez, y la fundadora de Longevity Initiatives, Bárbara Rey, entre otros, en una mesa redonda moderada por el divulgador y presidente de CENTAC, Marlon Molina.

Asimismo, la jornada pondrá el foco en torno a tres ejes principales. En primer lugar, los proyectos con potencial de inversión en los que las empresas locales de construcción, promoción inmobiliaria y desarrollo urbano presentarán de primera mano sus proyectos a inversores y empresas nacionales e internacionales.

En segundo lugar, se celebrarán reuniones B2B individuales y colaboración público-privada y los asistentes podrán acceder a empresas seleccionadas del sector y mantener reuniones con las que más les interesen.

El tercer eje de la jornada será el espacio para startups, donde las de construcción, energía, digitalización, BIM, IA, ciudades inteligentes o 'PropTech' podrán presentar su 'pitch' para generar negocio y alianzas estratégicas.