Valladolid, Burgos y Zamora, capitales de CyL con mayor demanda de vivienda en alquiler

VALLADOLID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las ciudades de Valladolid, Burgos y Zamora son las tres capitales de Castilla y León con mayor demanda relativa en el mercado de alquiler, según un informe publicado por el portal inmobiliario Idealista, aunque ninguna de ellas se encuentra entre las 25 localidades españolas más demandadas, pues la posicionada más arriba de la lista es Valladolid, en el puesto 34.

Así figura en el estudio de demanda relativa de Idealista en el tercer trimestre, cada vez más municipios fuera de las capitales acaparan la mayor demanda relativa por encontrar un arrendamiento.

En el caso de Castilla y León, la única localidad que figura en el listado de 162 municipios, al margen de las nueve capitales de provincia, es Ponferrada (León).

En total, 48 capitales de provincia, incluidas las nueve de Castilla y León, aparecen en este listado de ciudades más demandas para encontrar un arrendamiento, con un mínimo de 200 anuncios de arrendamiento publicados durante el pasado trimestre.

La mejor posicionada en la lista es Valladolid, en el puesto 34, con un precio medio del alquiler estimado en 769 euros. Burgos figura en la posición 41 y presenta un coste medio mensual de 776 euros.

La tercera ciudad castellanoyleonesa en la lista es Zamora, en el puesto 55 (612 euros/mes), con Palencia muy cerca, en el puesto 62 (602 euros/mes). Algo después se encuentra a León en la posición 65 (740 euros/mes) y Soria en el 69 (764 euros/mes).

Ya más atrás en la lista están Ávila, en el puesto 76 (732 euros/mes); Ponferrada, en el 88 (546 euros/mes); Segovia, en el 131 (1.023 euros al mes); y Salamanca, en el 155 (842 euros/mes).

