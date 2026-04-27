Valladolid celebrará San Pedro Regalado con música, folclore y gastronomía del 1 al 17 de mayo

Toño Candeal, el alcalde Jesús Julio Carnero, la diseñadora Claudia Ruiz y la concejala Blanca Jiménez en la presentación de la programación de San Pedro Regalado 2026. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Valladolid celebrará las fiestas patronales de San Pedro Regalado 2026 con una programación de música, folclore y gastronomía que se desarrollará del 1 al 17 de mayo y tendrá como principales actuaciones musicales el espectáculo de la orquesta Panorama o el regreso de Toño Candeal.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, han presentado la programación organizada por el Ayuntamiento de Valladolid con motivo de las fiestas patronales de San Pedro Regalado 2026, cuyo cartel ha sido esta vez elaborado por Claudia Ruiz Vázquez, alumna de Escuela Superior de Diseño de Valladolid, ganadora del concurso.

La Plaza Mayor volverá a convertirse en uno de los epicentros de la programación musical con la citada propuesta de Toño Candeal el sábado 9 de mayo, con su espectáculo 'La picaresca y otras tradiciones'.

Asimismo, el domingo 10 será el turno de las Bandas del Conservatorio Profesional de música de Valladolid y la celebración de los 25 años de Divertimento Folk, el lunes 11 estará protagonizado por la actuación de El Nido con 'La constancia' y el martes 12, el espectáculo de Zarzuela 'Génesis 1956' amenizará la jornada en una fecha muy especial para la compañía, su 75 aniversario.

La orquesta Panorama pondrá el broche final a los conciertos en la Plaza Mayor el miércoles 13 de mayo a partir de las 20.30 horas con un espectáculo de "referencia a nivel nacional", según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Durante el día del patrón, y tal y como se presentó el pasado sábado en la Cofradía de San Pedro Regalado y Nuestra Señora del Refugio, junto con el cartel que dará imagen este 2026 a la Solemne Procesión, se celebrarán los actos tradicionales en su honor.

En concreto, a las 10.45 horas se realizará la ofrenda floral a la estatua de San Pedro Regalado en la Plaza del Salvador junto con la imposición del pañuelo y a continuación, se llevará a cabo la procesión de San Pedro Regalado y la Misa Solemne en la Santa Iglesia Catedral, mientras por la tarde, tendrá lugar la Misa y Veneración de la reliquia y la retirada del pañuelo.

En el marco de la festividad, la plaza de Portugalete será otro de los espacios que acoja actividades, con una "intensa" agenda que incluirá la XX edición de Coleccionismo de Valladolid, Castilla y León del 1 al 3 de mayo y la 41 Feria Internacional del Disco entre los días 9 y 13.

En el ámbito musical el público juvenil tendrá una amplia oferta, ya que el sábado 9 podrá disfrutar de los conciertos de Maref y María Santos, el domingo 10 y el martes 12 tendrá lugar la 15ª edición de Festiferia, de 19.30 a 23.00 horas, y el lunes 11, se celebrará una nueva edición de Conexión Valladolid Especial San Pedro Regalado #conlosnuestros.

El domingo, además, la Plaza acogerá una macro rueda cubana y baile social (SBK) a cargo de escuelas de baile de la ciudad, mientras miércoles 13 de mayo, se celebrará el XXVI Festival de Folclore Castellano a cargo de los Amigos del Folclore de Valladolid con los pasacalles y actuaciones de los grupos de danza y dulzaineros de la ciudad.

Además, el Campo Grande cobrará este año un protagonismo especial con propuestas teatrales, familiares y musicales, un contexto en el que el sábado 9 de mayo se celebrará el V encuentro de Bolillos y Vainicas en el Paseo del Príncipe, de 10.30 a 14.00 horas.

Esa misma mañana tendrá lugar el I Encuentro de dulzaineros y redoblantes en la Plaza Zorrilla y por la tarde, a partir de las 18.30 horas, se desarrollará la actividad infantil 'Cuento, recuento y te cuento' de Emboscad@s producciones.

La Pérgola acogerá el domingo 10 la actuación 'Las tripulaciones del Señor Pip' de la mano de Jesús Puebla Mimo; el lunes 11, el II Baile popular de San Pedro Regalado; el martes 12, la actuación de la Orquesta Fortuna Musical y el miércoles 13, la actuación '¿Qué pacha, Mama?, De Libera Teatro.

Por último, la Plaza del Libro será escenario el domingo 10 de mayo de un concierto inclusivo de la mano de Cía Yamparampán, tal y como ha detalladolid el Ayuntamiento.

Por su parte, el escenario de las Moreras celebrará el 9 de mayo el 'San Pedro Regalado Festival: tardeo guateque' a las 18.30 horas, seguido de la exhibición de Pole Dance a las 20.15 y una sesión de DJ's de Valladolid de 21.00h a 3.00h.

Asimismo, el espacio Skatepark-Rosaleda acogerá el sábado 9 una nueva edición del 'Lorencito Fest' con el campeonato de skateboarding, conciertos y dj's, además, de una Young Zone y un Punto Violeta Móvil.

FAMILIA Y DEPORTE

En el ámbito familiar, en el Campo Grande también se llevará a cabo la III edición de la Carrera de las Familias de Valladolid, mientras estos núcleos también podrán disfrutar de sesiones de teatro infantil en el Centro Cívico Pilarica el sábado 9 y en el Centro Cívico Delicias el domingo 10, además del desfile de mascotas en la explanada de la Ermita de San Isidro o la Tía Melitona en el barrio San Pedro Regalado y el Paseo de San Isidro.

El miércoles 13, la Plaza Biólogo J.A.Valverde albergará una gimkana infantil y talleres artesanales infantiles.

En el ámbito deportivo, tendrán lugar numerosas actividades para todos los públicos como el Urban Pucela Festival el sábado 2 de mayo, la celebración del Día de la Educación Física en la calle el viernes 8 en la Plaza Mayor o la III edición de Pequeños Gigantes el sábado 9 en la Acera de Recoletos.

A esta programación se sumará también el 'Lorencito Cup Skate' en la Rosaleda, los torneos M15 y M6 de Rugby, el XIV Open Internacional de Natación Adaptada, el Harlem Glober Trotters 100 Aniversario, la Copa de España de Boccia, la 45 Media Maratón Universitaria y la defensa del título Mundial de Boxeo de la mano de Isa Rivero.

OTRAS ACTIVIDADES

Por otra parte, San Pablo y Cadenas de San Gregorio albergarán un año más el Mercado Castellano con la participación de puestos artesanos de oficios y alimentación, talleres y actuaciones, del viernes 8 al martes 13 de mayo.

Igualmente, la Plaza de Toros de Valladolid acogerá este año una programación taurina que contará con una corrida de toros el domingo 10 de mayo y la corrida de todos de la oportunidad el 17 de mayo.

Además, se llevará a cabo el XLII premio de pintura rápida el miércoles 13 de mayo en el entorno de la Plaza Mayor y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de ha organizado la XII edición de las Jornadas del Espárrago de Tudela de Duero y Lechazo I.G.P. Castilla y León.

De forma paralela, la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad mantendrá su programación de visitas turísticas guiadas durante las fiestas de San Pedro regalado. Además, los días 10 y 13 de mayo el público podrá disfrutar del espectáculo de calle sobre El Hereje de Miguel Delibes a cargo de la compañía Teatro del Azar.

La programación concluirá con la celebración de una nueva edición del evento enogastrómico 'Vino + Tapas' en la Acera de Recoletos del 15 al 17 de mayo.