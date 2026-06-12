Valladolid exhibe sus "fuertes vínculos" con India en el inicio de la IV edición del Jaipur Literature Festival Spain

Ceremonia de inauguración del Jaipur Literature Festival Spain en el Campo Grande de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición de la extensión en España del Jaipur Literature Festival ha comenzado este viernes en Valladolid, con un acto en el que se han mostrado los "fuertes vínculos" de la ciudad con la India y en la que ha estado presente el Premio Nobel de la Paz Kailash Satyarthi, que protagoniza uno de los primeros eventos de la programación.

El acto inaugural en Valladolid se ha llevado a cabo en la 'Plaza del Libro' del Campo Grande, espacio verde de la ciudad que aglutina gran parte de la programación de este festival, que comenzó este jueves en Madrid con una sesión inaugural en IE University.

El acto inaugural, conceremonia tradicional incluida, ha contado con la participación del embajador de la India en España, Jayant N. Khobragade; el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León en funciones, Mar Sancho Sanz; la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad del Ayuntamiento de Valladolid, Blanca Jiménez; el rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo Cabrerizo; el director general de Teamwork Arts, Sanjoy K. Roy; el director de Casa de la India, Guillermo Rodríguez Martín; y el escritor, fundador y codirector del Jaipur Literature Festival, William Dalrymple.

Tras la inauguración, la programación ha continuado con una de las sesiones de esta edición, bajo el título 'El poder de la compasión', protagonizada por el Premio Nobel de la Paz Kailash Satyarthi en conversación con la directora de El Ojo Crítico de Radio Nacional de España, Laura Martínez Ruibal.

Antes del inicio, la organización ha querido homenajear a Satyarthi con una la canción 'Non hai Fronteiras', de Tanxugueiras, interpretada por el coro Condesa Eylo, con la que se ha querido recordar que este 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra la Explotación Infantil. La efeméride está fijada en esta fecha porque en dicho día de 1998 concluyó en Ginebra (Suiza) la 'Marcha global contra el trabajo infantil', promovida por el propio Satyarthi.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha señalado que la cuarta edición de JLF Valladolid Spain "consolida" a Valladolid como "un espacio de diálogo literario internacional y como una cita ya imprescindible en el calendario cultural de Valladolid". Par el regidor, acoger la edición española del festival "refuerza" la vocación "como ciudad abierta, hospitalaria y comprometida con la cultura, el conocimiento y el encuentro entre pueblos".

Por su parte, la viceconsejera Mar Sancho, ha destacado que el JLF Valladolid Spain es "una oportunidad para proyectar la riqueza cultural de Castilla y León en un contexto internacional y para reforzar los vínculos entre India y España desde la creación, el pensamiento y el patrimonio".

Para la viceconsejera en funciones el evento "demuestra la capacidad de la cultura para generar diálogo, atraer nuevas miradas y situar a nuestra comunidad en el mapa de los grandes encuentros culturales".

A partir del mediodía de este viernes, "escritores, pensadores, artistas" participarán hasta el domingo en "un espacio compartido de ideas, imaginación y diálogo". "Valladolid se ha convertido en un hogar natural para estas conversaciones, reflejando la convicción del festival de que las historias tienen el poder de conectar comunidades más allá de las fronteras", ha destacado uno de los organizadores, Sanjoy K. Roy.

Por su parte, el director de la Casa de la India, ha visto reforzada la misión de esta entidad vallisoletana de "tender puentes culturales entre India y España".

La primera conversación, protagonizada por Satyarthi, ha abordado "el papel de la compasión, la justicia y la responsabilidad colectiva ante un mundo marcado por la desigualdad, la violencia y la fragmentación social".

A lo largo del día, el festival desplegará también conversaciones en torno a los clásicos literarios, la distopía, la gastronomía y la memoria cultural, además de actuaciones musicales en distintos espacios de la ciudad, culminando con el concierto de flamenco-jazz y música carnática con Jorge Pardo Trío de Reyes y Ambi Subramaniam en Plaza Zorrilla.

Durante los próximos días, el festival desplegará su programación en distintos espacios de Valladolid, entre ellos Campo Grande, Casa de la India, Museo Casa de Cervantes, Plaza Zorrilla y el Palacio de Santa Cruz, con conversaciones literarias, lecturas poéticas, actuaciones musicales, talleres, propuestas patrimoniales y encuentros vinculados a la gastronomía, la traducción, la historia, los derechos humanos, el cine, la novela negra y el pensamiento contemporáneo.

Entre las sesiones destacadas de esta edición figuran 'Los clásicos eternos', con Juan Manuel de Prada y Jesús Ruiz Mantilla; 'Escribiendo el fin del mañana', con Tara Menon y Jorge Volpi; 'Gastronomía, memoria y cultura', con Anand George, Marc Segarra y Álvar Hinojal; 'El arte de la traducción', con Navtej Sarna, Yolanda Castaño y Oscar Pujol; 'La metamorfosis del texto: adaptaciones al cine', con Fernando Colomo y Shrabani Basu; y 'La vía dorada', con William Dalrymple, presentado por Alberto Garín.

La programación musical tendrá también un papel destacado a lo largo del festival, con actuaciones de artistas indios y españoles. Entre ellas, el concierto de flamenco-jazz y música carnática con Jorge Pardo Trío de Reyes y Ambi Subramaniam, así como propuestas de música sufí, música clásica india, sesiones de Morning Music, talleres y experiencias en torno a la danza y las artes escénicas.