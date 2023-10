Valladolid y la India, "más unidas que nunca" a través de una muestra de carteles de cine y un taller de guionistas

VALLADOLID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la India en Valladolid ha inaugurado este jueves la exposición 'Indian Film Posters: un recorrido por la historia cinematográfica de la India', que incluye carteles icónicos de la colección del National Museum of Indian Cinema, de Mumbai, y también ha acogido el arranque del taller de guionistas 'Screenwriting Lab Stories that Travel', un laboratorio de desarrollo de escritura de guiones intercultural con clases magistrales y debates, por lo que la capital vallisoletana y el país asiático estarán "más unidos que nunca".

La presentación de esta exposición a corrido a cargo de la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, quien ha aprovechado su intervención para señalar que es una exposición que forma parte de una serie de actos que configuran una situación "muy especial", porque la ciudad "está respirando cine esta semana, está respirando Seminci, que empieza ya este fin de semana".

"Y lo que está pasando hoy aquí, además de ser un gran acto importante desde el punto de vista cultural en la Casa de la India, es también un acto que tiene mucho que ver con la Seminci, que tiene mucho que ver con el cine", ha apostillado la edil.

Del mismo modo, la responsable de Turismo ha remarcado la "maravillosa colaboración que hay entre Valladolid y la India", puesto que mezclar la presencia de las personas del gobierno del país asiático con el arte y el cine "genera es algo maravilloso que tiene una trascendencia muy especial".

Por este motivo, la concejala de Turismo ha agradecido la "generosidad" del Museo Nacional del Cine de la India que ha cedido estos pósters para poder disfrutar del arte y del cine desde una perspectiva "diferente y sobre todo desde la perspectiva que da la historia del cine en la India".

Así, se podrán ver carteles icónicos que pertenecen a la colección del Museo Nacional del Cine de Mumbai, así como carteles originales de diferentes épocas y composiciones pictóricas que están inspiradas en carteles de cine indio que están hechos en este caso por el artista madrileño Antonio Merinero.

De la misma manera, Jiménez ha subrayado que Valladolid es una "ciudad de cine" y además este año con India como país invitado en la Seminci la capital vallisoletana y el país asiático están "más cerca que nunca".

SOBRE LA MUESTRA

El director de Casa de la India en Valladolid, Guillermo Rodríguez Martín, por su parte, ha hecho énfasis en que lo "más importante" del proceso que se va a desarrollar durante las próximas semanas en la ciudad de la mano de la India ha sido "proponer los proyectos".

Rodríguez Martín también ha aseverado que los carteles de cine indio son una forma de arte "fascinante y variada" que refleja la "riqueza y la diversidad" de la industria cinematográfica de la India.

Hay muchos tipos y estilos de carteles, desde los pintados a mano hasta los impresos digitalmente, desde los que representan escenas religiosas o mitológicas hasta los que muestran el glamour y el romance de las estrellas de Bollywood.

La muestra está organizada por la Casa de la India, con el apoyo del National Museum of Indian Cinema (Mumbai) del Ministry of Information and Broadcasting, Gobierno de la India, Embajada de la India, Ayuntamiento de Valladolid y Universidad de Valladolid, en colaboración con SEMINCI y Masala Collage.

Asimismo, el director de Casa de la India en Valladolid ha destacado que en octubre de 2019 la UNESCO nombró a Valladolid (España) y Mumbai (India) ciudades creativas del cine (Creative City of Film), pasando a formar parte de la red de ciudades que la componen. Una más de las conexiones que hay entre Valladolid y la India en el sector del cine y que se irán alimentando en un futuro con nuevos proyectos.

TALLER DE GUIONISTAS

En representación de la Valladolid Film Commission ha tomado la palabra Juan Manuel Guimeráns, quien ha detallado que Casa de la India acogerá, asimismo, el arranque del taller de guionistas 'Screenwriting Lab "Stories that Travel', un laboratorio de desarrollo de escritura de guiones intercultural con clases magistrales y debates.

Guimeráns ha resaltado que en los últimos años se ha producido un cambio "importante" en la forma en que se producen y consumen contenidos de entretenimiento.

Por este motivo, 'Stories that Travel' --Historias que viajan-- es un ciclo de talleres de escritura de guiones, clases magistrales y debates interculturales que tiene lugar en la India, España y Dubai.

La iniciativa busca explorar estas características y cómo pueden incorporarse en guiones de manera que incluso historias muy locales viajen a audiencias globales.

El ciclo, ideado por el productor indio Bobby Bedi, comenzó en Dubai en la primavera de 2023, en asociación con DUBAI MEDIA CITY, y continuará en paralelo con prestigiosos festivales de cine globales como SEMINCI (Valladolid), RED SEA FILM FESTIVAL, IFFI (Goa), MAMI MUMBAI y CANNES.

Guimeránas también ha explicado que la presente edición del laboratorio 'Stories that Travel' en Valladolid es la primera en España, y se celebra del 19 a 26 de octubre en la Casa de la India y en la Oficina de Turismo de Acera de Recoletos, en paralelo a la 68 Semana Internacional de Cine de Valladolid SEMINCI, que tiene a la India como país invitado.

Está organizada por Content Flow Studios y la Casa de la India de Valladolid, con el patrocinio de Spain Film Commission y Valladolid Film Commission, en un programa financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU) y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y cuenta con la colaboración de Sociedad Mixta para la promoción del Turismo de Valladolid y CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales).

En esta primera edición en España los mentores especialistas que dirigirán los talleres para los 6 guionistas seleccionados de la India y España serán Farrukh Dhondy, Vani Tripathi, Bobby Bedi, Varsha Bedi y Alicia Luna.

En el marco de ese programa se impartirán asimismo dos clases magistrales. La primera el lunes 23 de octubre a las 18.00 horas n Casa de la India a cargo de la editora de cine Bina Paul. La segunda el miércoles 25 de octubre a las 19.00 horas en la Facultad de Filosofía y Letras y en colaboración con la Cátedra de Cine de la Universidad de Valladolid, a cargo de Bobby Bedi, productor, y Vani Tripathi, actriz, directora y productora.

Al final del programa, los guiones se presentarán a miembros relevantes de la industria, incluidos distribuidores, productores y estudios de televisión en España, India y otros países.

Los laboratorios de escritura de guiones posteriores se llevarán a cabo junto con el Festival Internacional de Cine de la India (Goa) del 20 al 28 de noviembre de 2023, el Festival del Mar Rojo (Arabia Saudita) en diciembre de 2023, así como Londres y el Festival de Cine de Cannes en 2024.