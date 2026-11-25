VALLADOLID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Municipal de Cultura (FMC), a través de su programa Valladolid Letraherido y con el patrocinio del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua de la Junta de Castilla y León, ha organizado la segunda edición de las Jornadas 'Jóvenes y Poetas', que se celebrarán los días 2 y 3 de diciembre bajo el lema 'Habitar el precariado'.

El ciclo, coordinado por Pedro Ojeda y el poeta Juan Álvarez Iglesias, tendrá lugar en el Círculo de Recreo con entrada libre hasta completar el aforo y tiene como objetivo reunir a jóvenes autores españoles contemporáneos con los lectores vallisoletanos en torno a conversaciones y presentaciones editoriales.

La programación comenzará el miércoles, 2 de diciembre, a las 18.00 horas con la conversación 'El poeta contraataca', protagonizada por los propios coordinadores, a la que seguirá a las 19.00 horas el diálogo 'Poetas de la tierra y de la sangre: jóvenes poetas de Castilla y León', entre el salmantino Alberto Martín Pérez y la vallisoletana Violeta González Alegre.

Esta primera jornada concluirá a las 20.00 horas con la charla 'Una fantasía de poetas: imaginación y realidad en la poesía actual', que contará con la intervención de la jienense María Elena Higueruelo, ganadora del Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández, y del extremeño Ángel Borreguero, autor de 'Puer delicatus'.

El jueves, 3 de diciembre, las actividades se reanudarán a las 18.00 horas con la presentación del primer libro de la burgalesa Eva Tabares, 'El habla de los ausentes', introducida por Zoe Hidalgo; continuarán a las 19.00 horas con la conversación 'Políticas y sentimentales: compromiso y sentimentalidad en la poesía', entre Tabares y la madrileña Elizabeth Duval, y finalizarán a las 20.00 horas con el encuentro 'Cuerpos que importan: cuerpos y metáforas en los poetas jóvenes', a cargo del madrileño Rodrigo García Marina y la sevillana Dafne Benjumea.