Valladolid mantiene el programa 'Cohousing Inclusivo' para personas sin hogar con una inversión de 40.000 euros

VALLADOLID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha reafirmado su convenio de colaboración con la Asociación Realidades para dar continuidad al desarrollo del programa 'Cohousing Inclusivo' para personas sin hogar durante los años 2026 y 2027, una iniciativa que contará con una financiación municipal de 20.000 euros en cada uno de estos ejercicios.

Esta iniciativa está orientada a promover "alternativas habitacionales innovadoras" que favorezcan "la autonomía residencial y la inclusión social" de las personas en situación de sinhogarismo, según ha detallado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Este acuerdo extiende el programa piloto que la entidad desarrolla en la ciudad desde marzo de 2025 con la colaboración municipal. Durante este primer año de funcionamiento, el programa ha atendido a 34 personas en situación de sinhogarismo, ha facilitado alternativas habitacionales a siete de ellas y ha permitido que cuatro accedan a una vivienda en régimen de alquiler social compartido, y, actualmente, dos unidades convivenciales todavía reciben acompañamiento en su proceso de adaptación a sus nuevas viviendas.

El modelo de 'Cohousing Inclusivo', implantado por la Asociación Realidades en ciudades como Madrid, Valencia y Sevilla, se basa en la creación de proyectos de vivienda compartida entre personas que han atravesado situaciones de exclusión residencial, y cuenta para ello con el apoyo de un equipo multidisciplinar integrado por profesionales del trabajo social, la integración social y la psicología.

La iniciativa complementa los recursos existentes en la ciudad destinados a la atención de las personas sin hogar y busca "superar los modelos asistenciales tradicionales" mediante una intervención centrada en "la autonomía, la participación activa y la capacidad de decisión de las personas beneficiarias".

Entre sus objetivos específicos se encuentran la capacitación de las personas participantes en cuestiones relacionadas con el acceso y mantenimiento de la vivienda, la convivencia, la resolución de conflictos y el arraigo comunitario; la creación de espacios que faciliten la formación de unidades convivenciales basadas en la afinidad y la libre elección; y el acompañamiento durante todo el proceso de búsqueda, acceso y adaptación a una vivienda compartida.

Para ello, el programa contempla actuaciones como formación grupal especializada, apoyo en la constitución de unidades convivenciales de entre dos y cuatro personas, asesoramiento individualizado, búsqueda de viviendas en coordinación con entidades proveedoras de vivienda social, acompañamiento social y psicológico, así como orientación para el acceso a prestaciones, formación y empleo.