'Valladolid Plural 2025' celebrará la diversidad religiosa los días 5, 7 y 8 de noviembre

VALLADOLID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha presentado este martes la nueva edición de 'Valladolid Plural 2025', iniciativa que se desarrolla entre este miércoles, 5 de noviembre, y el sábado, día 8, con la que el Ayuntamiento destaca que refuerza su compromiso con la diversidad religiosa, la libertad de conciencia y la convivencia ciudadana.

Durante la presentación, el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, ha destacado que "Valladolid Plural es mucho más que un evento; es un espacio de encuentro, respeto y construcción conjunta de ciudad", y ha subrayado que "Valladolid es hoy una ciudad plural, abierta y diversa, y con proyectos como este" se refuerza el "compromiso con el diálogo y el respeto mutuo".

El concejal ha recordado que desde sus inicios "este proyecto ha permitido que la ciudadanía conozca de cerca la riqueza de creencias presentes en nuestra ciudad, derribando prejuicios y apostando por una convivencia real y cotidiana".

Se plantea una edición "renovada y centrada en la ciudadanía", que dará continuidad al modelo instaurado en los últimos años, con la celebración de 'La Noche de las Religiones', una jornada de puertas abiertas en templos, centros de culto y espacios comunitarios de la ciudad.

Este formato, inspirado en iniciativas como la de Barcelona, concentra en una sola velada actividades de diálogo, aprendizaje y encuentro entre ciudadanía y comunidades religiosas.

El concejal ha explicado que se apuesta por "un formato cercano y participativo, donde cualquier vecino pueda entrar a un templo, hacer preguntas, escuchar y ser escuchado".

OBJETIVOS DE VALLADOLID PLURAL 2025

El proyecto mantiene sus objetivos principales en "visibilizar la diversidad religiosa y de convicciones presente en Valladolid", "promover la libertad de conciencia, religiosa y de culto", "fomentar el encuentro, el conocimiento mutuo y la convivencia pacífica", "romper estereotipos y prejuicios que generan discriminación"; "reforzar una cultura de paz, respeto y participación ciudadana".

El programa incluye una mesa redonda inaugural este miércoles, 5 de noviembre, a las 18.00 horas, en el salón de grados de la facultad de Derecho, centrada en los desafíos actuales desde la diversidad religiosa y la perspectiva de la juventud.

La Noche de las Religiones se desarrollará el viernes día 7 a las 18.30 horas, con visitas guiadas, talleres, espacios de diálogo, actividades artísticas, meditativas y culturales en distintos centros de culto.

Finalmente, el sábado 8 a las 19.00 horas en el Centro Cívico José Luis Mosquera se celebrará el festival de música en el que participarán diversos grupos religiosos de la ciudad.

Nieto ha agradecido la participación de todas las entidades religiosas, asociaciones y voluntariado que hacen posible este proyecto, y ha subrayado que "Valladolid Plural no pertenece a las instituciones; pertenece a la gente que cree en una ciudad donde todas las voces suman".

El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales ha concluido con una invitación a la ciudadanía a participar activamente en esta nueva edición de 'Valladolid Plural'.