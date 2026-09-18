Valladolid reedita su plan de comercio de proximidad con campañas para jóvenes, bolsa de empleo y la figura de 'Mentor' - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha presentado este viernes su nuevo Plan integral de apoyo al comercio de proximidad para el periodo 2026-2030, una hoja de ruta dotada con un presupuesto estimado de 1,5 millones de euros anulaes que persigue hacer de la actividad comercial un sector "más competitivo, innovador y mejor integrado en el modelo social".

El documento, dado a conocer por el alcalde de la capital vallisoletana, Jesús Julio Carnero, junto al concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín, contempla una vigencia de tres años y se articula en torno a cinco líneas estratégicas, 19 programas y 46 actuaciones de carácter transversal orientadas a coordinar los recursos municipales, además, entre las novedades se introducen campaña dirigidas a jóvenes, la creación de una bolsa de empleo y la figura del comercio 'Mentor'.

La elaboración del texto se ha llevado a cabo de forma participativa en el marco de la Mesa del Comercio, con la intervención de organizaciones del sector como Fecosva, Avadeco y la Cámara de Comercio de Valladolid, además de la Universidad de Valladolid (UVA), el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y empleados públicos municipales.

Para realizar el diagnóstico previo de la situación de la actividad económica se ha contado con las aportaciones de 3.541 encuestados -145 comercios y 3.496 ciudadanos- y el análisis de 111 variables. Este análisis ha puesto de manifiesto la afección de las nuevas formas de consumo sobre una estructura social en la que más del 33 por ciento de los hogares son unipersonales.

Entre las principales actuaciones novedosas que contempla la planificación destaca la puesta en marcha de un proyecto piloto bajo la denominación 'Comercio Mentor', a través del cual comerciantes experimentados ofrecerán acompañamiento a nuevos emprendedores para facilitar la realidad del emprendimiento y abordar el relevo generacional o la reorientación de la actividad.

Asimismo, el plan prevé la creación de una bolsa de empleo específica para poner en contacto la oferta de puestos de trabajo con la demanda existente en el sector, la constitución del Observatorio del Comercio de Proximidad y el desarrollo de una campaña piloto orientada al comercio joven que adaptará sus mensajes y canales de comunicación para atraer a los consumidores de menor edad.

En materia de infraestructura urbana, el texto recoge la elaboración de un análisis de impacto de la obra pública y de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en los entornos comerciales para evitar que supongan una barrera. Los datos obtenidos en estas evaluaciones servirán como base para la redacción de la próxima normativa municipal.

A estas líneas de trabajo se suma la continuidad de herramientas ya desarrolladas como los Bonos Próximo, el impulso de plataformas digitales en los mercados municipales y las intervenciones en centros comerciales abiertos y rehabilitación de instalaciones.

El alcalde ha valorado la trascendencia del sector comercial como un activo que aglutina a más de 2.500 establecimientos, 12.914 afiliados a la Seguridad Social y 2.500 trabajadores por cuenta propia en la capital. Carnero ha concluido que el comercio no constituye únicamente un sector económico, sino que actúa como una "infraestructura urbana" fundamental que genera vida en todos y cada uno de los barrios de la ciudad.