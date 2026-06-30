'Vallatarde' y Vallanoche' ofrecen desde mañana ocio alternativo con novedades como actividades acuáticas

Del Bosque presenta las actividades de 'Vallatarde' y 'Vallanoche' en verano. - AYTO VALLADOLID

VALLADOLID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Juventud del Ayuntamiento de Valladolid, Carolina del Bosque, ha presentado este martes una nueva edición de los programas de ocio joven 'Vallatarde', para niñso de 11 a 14 años y Vallanoche, de 14 a 30 años, que comenzarán desde mañana y que ofrece una programación de ocio alternativas saludable, activo y participativo y donde Las Moreras se convierte espacio de "referencia".

Así, la playa de Las MorerasLa playa de Las Moreras será el escenario de actividades acuáticas, deportivas y de convivencia al aire libre.

Del Bosque ha asegurado que la programación de este verano "refuerza la apuesta por un ocio joven que prioriza el ocio saludable, la actividad física y el disfrute compartido en espacios públicos de calidad" y ha apuntado que en lo que va de año, Vallanoche y Vallatarde han alcanzado ya la participación de más de 15.000 jóvenes.

Entre las principales novedades de esta edición destacan las actividades acuáticas en el río Pisuerga, con sesiones de pádel surf combinadas con talleres prácticos de salvamento y rescate acuático adaptado, además de una actividad de ocio inmersivo bajo el formato 'El Juego del Calamar en Vivo', que se desarrollará en las instalaciones de Action Paintball Aventura.

Asimismo, se programado rutas de piragüismo junto al Club Cisne, paseos en la embarcación 'La Leyenda del Pisuerga', sesiones de skate en Las Moreras, actividades de aventura en Gekoaventura, camas elásticas en el Club Trampolín Arroyo, acrobacias en Airtrack en Andén 47 y actividades de paintball dirigidas a los participantes más jóvenes de Vallatarde.

Durante el mes de julio, la zona de las Moreras acogerá además sesiones de zumba y running al aire libre y como cierre del verano, en el mes de septiembre se celebrarán tres grandes eventos: el XVIII Torneo Basket 3x3 en la Feria de Valladolid, el torneo de Jugger en los campos de Ribera de Castilla y una masterclass multitudinaria de zumba en la Cúpula del Milenio.

Además, se mantendrá la oferta de viajes culturales en el Bus Turístico con salida desde la Oficina de Turismo.

ECLIPSE SOLAR DEL 12 DE AGOSTO.

Con motivo del Día Internacional de la Juventud, que se conmemora cada 12 de agosto, y coincidiendo con el eclipse, la Concejalía de Juventud repartirá de forma gratuita gafas homologadas en las actividades de 'Vallatarde' y 'Vallanoche' y en los Espacios Jóvenes durante el mes de julio.