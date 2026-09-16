Las Vallkirias estrenan un contenedor donado por ACOR para guardar sus embarcaciones en Valladolid durante un acto que ha contado con la participación del alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las deportistas del equipo de piragüismo Vallkirias cuentan desde este miércoles con un nuevo espacio para guardar sus embarcaciones en su sede de entrenamiento de Valladolid gracias a un contenedor marítimo adaptado y donado por la Cooperativa ACOR, una infraestructura que ha sido acondicionada y decorada con un diseño artesanal elaborado por integrantes de la Fundación Personas.

El proyecto surgió de la necesidad urgente del club ante el gran tamaño de sus barcos dragón, cuya custodia y resguardo diario resultaba una tarea cada vez más compleja.

Ante este inconveniente, la cooperativa asumió la compra del contenedor, su traslado directo hasta la zona de entrenamiento y acondicionamiento.

En este sentido, el presidente de ACOR, Jesús Posadas, ha destacado que en el momento en que conocieron las dificultades de espacio que tenían las deportistas, supieron que debían involucrarse para aportar una solución.

"Para ACOR es un auténtico orgullo respaldar a un equipo que nos inspira cada día por su esfuerzo y su alegría, facilitándoles las cosas para que solo tengan que preocuparse de entrenar, disfrutar y continuar ganando", ha afirmado Posadas durante la presentación.

Por su parte, la intervención de la Fundación Personas ha permitido transformar la estructura metálica en una obra de arte con identidad propia, donde conviven el logotipo de ACOR y la icónica dragona, símbolo distintivo del club.

Como portavoz de la entidad social, Leo Harlem ha enfatizado el entusiasmo con el que han trabajado en esta iniciativa, asegurando que a través del proyecto 'Mirar', la fundación utiliza el arte como aliado para promover el crecimiento personal, reforzar la autoestima y generar entornos capacitadores, a través de actividades compartidas con múltiples colectivos.

La presidenta y fundadora del club, Nachi García, ha transmitido la "profunda emoción y gratitud" de todo el equipo ante esta nueva infraestructura, al tiempo que ha reconocido que contar con un lugar seguro y propio donde guardar sus barcos era una necesidad urgente que hoy se hace realidad.

ACONDICIONAMIENTO DE LA ZONA

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha destacado la labor de las Vallkirias Pisuerga como "una expresión de superación, una expresión deportiva, pero sobre todo una expresión de convivencia", durante el acto de donación de un gran contenedor por parte de ACOR para guardar las embarcaciones del equipo en el Centro de Piragüismo Narciso Suárez.

Carnero ha puesto en valor el proyecto de las Vallkirias y ha incidido en que, más allá de la situación personal de cada una de sus integrantes, su principal aportación reside en "la apuesta que habéis hecho a través de la superación por convivir todas juntas". En este sentido, ha considerado que esta forma de convivencia constituye "lo mejor que podemos hacer con el resto de los seres humanos".

El regidor también ha agradecido la implicación de ACOR con la ciudad de Valladolid y, en particular, su sensibilidad con las Vallkirias, un punto en el que ha señalado que el proyecto reúne varios elementos que considera representativos de la ciudad. "Como las Valkirias, hablamos del Pisuerga, hablamos de Acor, que ha definido como emblemas en la ciudad de Valladolid", ha expresado

Asimismo, ha reconocido la participación de Fundación Personas, que se ha encargado de aportar el color al contenedor mediante la pintura de una "espléndida dragona", así como la colaboración de la Escuela de Jardinería del Consistorio, que ha acondicionado la zona para que las integrantes de las Vallkirias puedan desarrollar su actividad "con mayor bienestar".

Como ha explicado el alcalde, esta labor ha tenido, además, un componente "especialmente humano", puesto que los trabajos han sido realizados por un grupo de alumnas de la Escuela Municipal de Jardinería 'Germina VA', que, al conocer a quién iba destinado este espacio y la historia que existe detrás de Vallkirias, quisieron implicarse de una manera especial.

Por eso, para las alumnas de 'Germina VA' su participación ha ido más allá de realizar un trabajo de limpieza y acondicionamiento. Han querido convertirlo también en un gesto de solidaridad entre mujeres, aportando su trabajo para ayudar a otras mujeres y sumándose, desde su ámbito, a esta iniciativa colectiva.