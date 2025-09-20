Valtiendas (Segovia) se convierte en "epicentro" del vino con la celebración de su XVII Fiesta de la Vendimia - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad segoviana de Valtiendas ha vivido este sábado una jornada memorable con la celebración de la XVII Fiesta de la Vendimia, quinta parada de la Caravana de Alimentos de Segovia, una gran exaltación del vino con Denominación de Origen Protegida entre música, catas, degustaciones y actividades para todos los públicos.

Esta fiesta ha vuelto a poner de manifiesto la "fuerza" del producto local como motor de identidad y desarrollo en la provincia, según ha destacado la Diputación de Segovia en un comunicado recogido por Europa PRess.

El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, ha participado en la inauguración oficial de esta cita acompañado de la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, entre otros diputados, el alcalde de la localidad y presidente de la D.O.P., José María Galindo; el presidente de la Unión de Asociaciones Españolas de Sumilleres, Pablo Martín; el enólogo Tomás Postigo y la sumiller de Mandarin Oriental Ritz, Silvia García.

Durante su intervención, ha destacado que Valtiendas ha demostrado, una vez más, que la viticultura "no es solo cuestión de tradición, sino también de futuro. Ver la afluencia de visitantes, la implicación de los productores y la satisfacción de los asistentes confirma que el trabajo de promoción agroalimentaria está dando frutos concretos".

En esta ocasión, las sumilleres Silvia García y Silvia Ortúñez han sido las encargadas de realizar la tradicional pisada de la uva, con la que se ha obtenido el primer mosto de la cosecha de este año.

Tras este acto simbólico, la diputada ha destacado que ferias como esta demuestran los grandes vinos que se producen en la provincia de Segovia y, este primer mosto simboliza el inicio de un nuevo ciclo para los viñedos, que "acabarán convirtiéndose en vinos de referencia y es también un homenaje a la tradición vitivinícola de Valtiendas".

Con más de 2.000 asistentes, la fiesta ha acogido acogió a veintiún productores de la marca agroalimentaria Alimentos de Segovia. Entre ellos, seis bodegas de la D.O.P. Valtiendas junto con queserías, ahumados, embutidos, cervezas artesanas, dulces, aceitunas y otros productos locales ofrecieron sus productos tanto en puestos de degustación como de venta directa.