SALAMANCA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad y Binestar Social, Alejandro Vázquez, ha pedido "disculpas" a la familia de la salmantina fallecida hace 24 años a la que este mes de noviembre le ha llegado una cita médica para el mes de diciembre en el centro de salud de Capuchinos, en la capital salmantina.

Vázquez, que ha visitado Salamanca en el marco de un congreso organizado por la Asociación Española de Urología, ha reconocido que desconocía la existencia de este caso hasta la mañana del viernes cuando lo ha publicado el diario local Salamanca24horas, por lo que ha reiterado sus "disculpas como máximo responsable de la institución ante la familia".

Por otro lado, ha asegurado que se ha abierto una investigación para "saber" qué había sucedido, además de indicar que ya se han puesto en contacto con los familiares para ofrecerles "todas las explicaciones necesarias".

La familia ha mostrado su "incredulidad" ante la recepción de la cita médica, pese a que ya había realizado los trámites correspondientes tras su muerte, que tuvo lugar hace 24 años.