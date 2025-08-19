Un vecino de La Carballeda (Zamora), investigado por el conato de incendio en Quintanilla de Justel

ZAMORA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un vecino de La Carballeda está siendo investigado por la imprudencia que provocó un conato de incendio en Quintanilla de Justel (Zampora) el pasado 7 de agosto. Se trata de un fuego que calcinó 0,03 hectáreas en una localidad cercana a la zona donde, apenas unos días después, se originó el incendio de Molezuelas de la Carballeda.

Según el Seprona, cuando se originaron las llamas en Quintanilla de Justel, este vecino circulaba en dirección a una localidad vecina "emitiendo residuos incandescentes a través del dispositivo de expulsión de gases del motor de combustión del vehículo agrícola que utilizaba en el desplazamiento". En sus pesquisas, los agentes comprobaron que el investigado pidió ayuda a otros vecinos, pero luego se marchó de la zona sin notificar nada a los servicios de extinción, policías o servicios de emergencia.

Como consecuencia de ello se investiga a este hombre como supuesto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia. El Código Penal contempla penas que, aplicadas en su grado máximo, pueden conllevar prisión de cinco años y multa de 18 meses, agravadas hasta los 20 años en el supuesto de que exista peligro para la vida o integridad física de las personas.

La Guardia Civil insta a la población a extremar las medidas de prevención para evitar incendios forestales, especialmente en periodos de riesgos elevado como este.