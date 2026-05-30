Vecinos de Herrera (Valladolid) rechazan la construcción de una planta de biogás en las inmediaciones del municipio

VALLADOLID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de la localidad vallisoletana de Herrera de Duero y de la urbanización La Corala han expresado su rechazo a la construcción de una planta de biogás prevista en el término de La Cistérniga, pero en las inmediaciones de los núcleos de población, a menos de 400 metros de distancia de algunas viviendas y "prácticamente colindante con el Duero".

El secretario de la plataforma contra la instalación de esta planta, Francisco Baz, ha explicado que dichas instalaciones prevén procesar más de 50.000 Toneladas de residuos de diverso origen (purines de vaca y ternero, gallinaza y lodos agroindustriales) entre otros desechos, de los cuales, "varios miles de toneladas serán traídos de otras explotaciones de diversas poblaciones".

Precisamente, ha detallado que el Informe de Impacto Ambiental (IIA) del Servicio Territorial de Medio Ambiente reconoce en su publicación de fecha 23 de marzo de 2026 las emisiones de óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono y de partículas y olores, como contaminantes emitidos por los procesos de la planta de biogás.

Por esta razón, la plataforma ha manifestado en su acta fundacional, constituida por más de 500 firmas, su "más firme oposición" a la construcción de dicha planta, por los "muy graves problemas para la salud de las personas y posible deterioro del medio natural de la comarca que su implantación podrá suponer".

Todo ello unido al "imprescindible incremento del tráfico de camiones que transportarán dichos residuos, con el correspondiente impacto a diversos niveles".

La plataforma ha reclamado a las autoridades competentes que paren este proyecto, a la vez que ha advertido de que se "reserva las actuaciones legales que correspondan en defensa de los intereses del vecindario".