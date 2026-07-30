Los vecinos de Valdelaloba y Pradilla (León) regresan a sus casas tras mejorar la evolución del incendio

LEÓN, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La evolución del incendio forestal declarado el miércoles con Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en la localidad leonesa de Valdelaloba ha permitido realojar a los vecinos de este municipio y la vecina Pradilla, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

Las llamas comenzaron a las 18.28 horas del miércoles y posteriormente se declaró el IGR-2 a las 20.23 horas porque se consideraba que podía "comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales".

Según la plataforma de incendios de la Junta, Inforcyl, en el lugar trabaja un operativo formado por una docena de medios, mientras las causas de origen del fuego se encuentran en investigación.