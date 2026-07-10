Veintitrés talleres participan en la Feria de Artesanía de Verano de Burgos

BURGOS 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal) ha asumido por primera vez la gestión de la Feria de Artesanía de Verano de Burgos, una cita que en esta edición reúne a un total de 23 talleres procedentes de la propia provincia, del resto de la comunidad autónoma y de otras siete regiones del país.

El certamen, que arrancó este jueves, se prolongará hasta el próximo domingo 19 de julio yu durante la presentación del evento, la alcaldesa, Cristina Ayala, ha destacado el "valor diferencial" de la artesanía frente a la producción industrial.

"Cada pieza tiene su propia característica y ha sido trabajada de forma individual por un maestro artesano", ha apuntado Ayala, quien ha agradecido la fidelidad de los profesionales que regresan cada año a Burgos y el respaldo de un público "que siempre responde con mucho éxito" a la convocatoria.

Por su parte, el presidente de Foacal, Miguel Ángel Tapia, ha trasladado su agradecimiento al Ayuntamiento de Burgos por la oportunidad de pilotar este certamen, que se integra dentro de su circuito de ferias regionales.

Tapia ha señalado que sus representantes atesoran más de 30 años de experiencia en la difusión y apoyo al producto artesanal, al tiempo que ha apuntado que el sector "se encuentra en un momento de cambio" marcado por el relevo generacional y la incorporación de nuevos perfiles.

Lejos de estancarse, los talleres están viviendo una apertura hacia nuevas tecnologías y materiales de última generación.

"Los talleres tradicionales siguen al pie del cañón, pero ahora muchos se apoyan en herramientas como los controles numéricos (CNC). Aunque pueda parecer que esto no encaja con la artesanía, llevamos años demostrando que ayuda a lograr una calidad de producto que de otra manera sería inviable", han explicado Tapia.

Asimismo, ha defendido que estos avances hacen que los procesos sean "más rentables sin que se pierda la esencia del oficio", ya que el resultado final sigue dependiendo "de la mano y del pensamiento de cada maestro.

La feria ofrece una amplia variedad de propuestas que van desde la artesanía artística hasta productos destinados al cuidado personal. El horario de apertura al público es de 11.00 a 14.30 horas por las mañanas, y de 18.00 a 22.30 horas en horario de tarde.